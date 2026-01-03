Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News572 govt model schools to be built in Bihar this year where students get coaching for competitive exams
बिहार में इसी साल बनेंगे 572 सरकारी मॉडल स्कूल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे टीचर

बिहार में इसी साल बनेंगे 572 सरकारी मॉडल स्कूल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे टीचर

संक्षेप:

बिहार सरकार ने इसी साल राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी कर ली है। सरकार का लक्ष्य है कि ये विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होंगे। इनमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा भी मिलेगी।

Jan 03, 2026 06:43 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पंकज कुमार सिंह, पटना
बिहार में इसी साल 572 स्कूल मॉडल बनेंगे। जिलास्तर पर एक-एक, जबकि सभी 534 प्रखंडों में एक-एक विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर लिया गया है। सभी जिलों से शिक्षा विभाग को सूची भेज दी गई है। स्थलीय जांच के बाद इसी महीने मॉडल स्कूल के नाम तय हो जाएंगे। इसके बाद यहां जरूरी संसाधन विकसित किए जाएंगे। इन स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा लाइब्रेरी समेत अन्य कई सुविधाएं भी बच्चों को मिलेंगी। मॉडल स्कूल में खास शिक्षकों की तैनाती होगी।

शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मॉडल स्कूल के रूप में इन स्कूलों का संचालन शुरू हो जाए। सरकार ने मॉडल स्कूलों को निजी स्कूल से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। उच्चतर माध्यमिक स्तर के इन मॉडल स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से कक्षा के सेक्शन होंगे। जितने सेक्शन होंगे, उसी हिसाब से शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति होगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-10) में न्यूनतम 8 और उच्च माध्यमिक स्कूल (कक्षा 9 से 12) में न्यूनतम 16 शिक्षक होंगे। हालांकि, अधिक नामांकन पर शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है।

एआई में दक्ष, खेल में आगे होंगे बच्चे

मॉडल स्कूल के रूप में ऐसे स्कूल का चयन किया गया है, जहां परिसर में जगह की कमी नहीं हो। मॉडल स्कूल के रूप में चयनित स्कूलों में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए अलग से राशि का भी प्रावधान किया जाएगा। आवश्यकतानुसार वर्गकक्ष भी बढ़ाए जाएंगे। जिस स्कूल में पहले से पर्याप्त भवन और वर्गकक्ष नहीं हैं, वहां अलग से भवन और वर्ग कक्ष का निर्माण होगा।

उत्कृष्ट शिक्षक तैनात होंगे

मॉडल स्कूलों में विभिन्न विषयों में सबसे अच्छे माने जाने वाले शिक्षक की प्रतिनियुक्ति होगी। पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर रखने के लिए यहां के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। पुस्तकालय के लिए पुस्तकाध्यक्ष भी होंगे। लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक किताबें रहेंगी।

अन्य स्कूलों के लिए आदर्श

प्रखंड और जिला स्तर के मॉडल स्कूल अन्य स्कूलों के लिए भी आदर्श होंगे। यहां के प्रबंधन और शिक्षण विधि को अन्य स्कूल में लागू कराने का प्रयास होगा। इस स्कूल में अन्य स्कूलों के शिक्षकों को भ्रमण कराया जाएगा। अन्य स्कूलों के शिक्षकों के लिए यहां प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जा सकती है।

प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी

मॉडल स्कूल के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। एक समान बच्चों का बैच बनाया जाएगा। विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए बेसिक पढ़ाई कराई जाएगी।

(रिपोर्ट- पंकज कुमार सिंह)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
