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शराब के नशे में पड़ोसी बना हैवान, होटल कर्मी को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Apr 13, 2026 12:28 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, आशुतोष कुमार, नालंदा
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नालंदा के बड़गांव मुशहरी में शराब पीने के विवाद में 55 वर्षीय चंदेश्वर मांझी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने पड़ोसी वीरेश मांझी पर शराब बेचने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

शराब के नशे में पड़ोसी बना हैवान, होटल कर्मी को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Bihar News: बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत नालंदा थाना क्षेत्र के बड़गांव मुशहरी गांव में रविवार की देर शाम खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ शराब पीने के मामूली विवाद में एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंदेश्वर मांझी के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है और आरोपी अपने घर से फरार बताया जा रहा है।

मृतक होटल में करता था मजदूरी

मृतक के पुत्र गोपाल कुमार ने बताया कि उसके पिता चंदेश्वर मांझी एक होटल में मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। रविवार को होटल बंद होने के कारण वे गांव आए हुए थे। गोपाल का सीधा आरोप है कि उनका पड़ोसी वीरेश मांझी गांव में ही अवैध रूप से शराब बेचता है। रविवार की शाम चंदेश्वर मांझी उसी के घर शराब पीने गए थे, जहाँ किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि वीरेश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से चंदेश्वर पर हमला कर दिया और उन्हें अधमरा कर छोड़ दिया।

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

परिजनों ने आनन-फानन में जख्मी चंदेश्वर मांझी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही नालंदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, सुबह भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसने शाम को हिंसक रूप ले लिया।

आरोपी हुआ फरार

थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी वीरेश मांझी शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहा था। जब चंदेश्वर मांझी ने उसे मना किया, तो विवाद मारपीट में बदल गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सटीक वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल, आरोपी वीरेश मांझी और उसके सहयोगी गांव छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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