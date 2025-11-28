5462 बेड, एयर एम्बुलेंस; देश का सबसे बड़ा वाला अस्पताल बनेगा PMCH, सीएम नीतीश ने जायजा लिया

संक्षेप: पटना के पीएमसीएच अस्पताल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने पुनर्विकास कार्य का जायजा लिया। 5462 बेड वाला पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। जिसमें एयर एंबुलेंस लैंडिंग की भी सुविधा होगी।

पटना का पीएमसीएच अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की राह पर है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच का निरीक्षण किया। इस दौरान आपातकालीन इकाई भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपातकालीन इकाई में उपलब्ध करायी जाने वाली चिकित्सा संबंधी सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद आपातकालीन इकाई भवन के तीसरे तल का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिसिन विभाग,दंत चिकित्सा विभाग, स्त्री और प्रसूति विभाग आदि का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध करायी जाने वाली चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होने लिखा कि आज पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) का निरीक्षण किया। PMCH का पुनर्विकास किया जा रहा है, इसे नए रूप में लोगों की सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। यहां कई प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो जाने पर 5462 बेड और विभिन्न सुविधाओं के साथ पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा तथा लोगों को और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल पाएंगी एवं उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।