बिहार के अस्पतालों में 5191 डॉक्टरों की बहाली जल्द, 1224 को नीतीश कुमार ने दिया नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने 1224 नवनियुक्त विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये लगातार काम हो रहा है। हमलोग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये काम कर रहे हैं।

नये चिकित्सकों की नियुक्ति होने से अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर होंगी। इन चिकित्सकों का पदस्थापन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक में जरूरत के अनुसार जल्द ही किया जाएगा। गौर हो कि इन स्वास्थ्य इकाइयों में पहले से चिकित्सकों की भारी कमी है। चिकित्सकों की कमी से आम लोगों का इलाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। सामान्य रोगियों को भी ऊपर से अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप सब अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से काम करें ताकि राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।

नियुक्ति प्रक्रिया जारी शनिवार को नियुक्ति के बाद आगे चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी। शेष रिक्त पदों पर भी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 5191 नए चिकित्सकों की नियुक्ति भी जल्दी कर ली जाएगी।