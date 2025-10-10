छठ और दिवाली पर बिहार के लिए 51 ट्रेन, 11 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स; विधानसभा चुनाव से क्या है ताल्लुक

छठ के बाद चुनाव की तिथियां तय की गई हैं ताकि त्योहार में अधिक से अधिक लोग घर आएं और लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले सकें। इसे देखते हुए आवागमन की व्यवस्था की जा रही है।

बिहार के प्रवासी दीपावली और छठ में बड़ी संख्या में घर आते हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने अबतक 51 पूजा स्पेशन ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया है। वहीं अलग-अलग विमान कंपनियों ने भी 11 अतिरिक्त विमानों के परिचालन की घोषणा की है। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद के बीच यह विमान सेवा उपलब्ध होगी। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जनता की सुविधा के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। छठ के बाद चुनाव की तिथियां तय की गई हैं ताकि त्योहार में अधिक से अधिक लोग घर आएं और लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले सकें।

पटना एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार पर्व के दौरान लगभग 4000 यात्रियों का अधिक आवागमन होगा। इसको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। भीड़ बढ़ने पर भी यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यात्रियों की सुविधाओं का पूरा खयाल रखा जाएगा। फेयर कंट्रोल पर भी काम हो रहा है।

बेतहाशा बढ़ रहे किराये पर लगेगी लगाम पटना से सबसे अधिक नियमित विमान का परिचालन दिल्ली-पटना-दिल्ली मार्ग पर हो रहा है। इसके अलावा जो अतिरिक्त विमान का शेड्यूल जारी किया गया है, उसमें भी दिल्ली-पटना-दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक विमान का परिचालन होना है। इसके अलावा अन्य मार्ग पर भी विशेष विमान का परिचालन होगा। गोआईबीआईबीओ एप्लीकेशन पर दीपावली से छठ के बीच दिल्ली से पटना आने का किराया 20948 रुपये है। वहीं पुणे से पटना का 23793 रुपए और अहमदाबाद से पटना का 21524 रुपये किराया है। इन मार्गों के लिए पिछले माह जिन्होंने टिकट बुक कराया, उन्हें लगभग 30 से 40 हजार रुपये किराया देना पड़ा। अतिरिक्त विमान चलने के कारण किराया में कमी आई है।