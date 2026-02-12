5 हजार करोड़ निवेश, 8 हजार रोजगार; गयाजी में नीतीश का वादा पूरा होगा, स्टील कारखाना का खाका तैयार

उद्योग मंत्री ने बताया कि श्याम स्टील इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील विनिर्माण इकाई लगाएगी। इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ लगभग आठ हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।

बिहार के हर जिले में औद्योगिक इकाई का चुनावी वादा पूरा करने में नीतीश सरकार का काम शुरू हो गया है। श्याम स्टील गया के प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्टील का कारखाना लगाएगा। कंपनी की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत कंपनी ने राज्य में पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश करने पर सहमति जताई है। यह यूनिट लगने से राज्य में हजारों की संख्या में नौकरी और रोजगार के साथ राज्य में स्टील प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। सरकार अगले पांच सालों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।

यह जानकारी बृहस्पतिवार को उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि कंपनी गया-डोभी रोड स्थित प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक स्टील कारखाना स्थापित करेगी। उद्योग मंत्री ने बताया कि श्याम स्टील इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील विनिर्माण इकाई लगाएगी। इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ लगभग आठ हजार लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।