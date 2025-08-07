भारत ऐसे बनेगा विश्व गुरु? 50 प्रतिशत ट्रंप टैरिफ पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर का तंज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने को लेकर सियासी पारा गर्माया हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेता भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करेंगे। वहीं, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं को 50 फीसदी ट्रंप टैरिफ पर जवाब देना चाहिए।

इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिया है और नरेंद्र मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के सामने कमजोर होने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम ने ट्रंप द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया।

आरजेडी नेता तेजस्वी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक कम से कम 28 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रुकवाने का दावा कर चुके हैं। मगर पीएम मोदी ने इस बात का खंडन नहीं किया है।