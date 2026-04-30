काम की बात: ट्रैफिक चालान में 50 प्रतिशत छूट, एकमुश्त बकाया जमा कराने वालों को सम्राट सरकार का ऑफर
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार वाहन चालकों की सहूलियत के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना लेकर आई है। इसके तहत 3 महीने से पुराने ट्रैफिक चालानों की बकाया राशि एकमुश्त भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
बिहार सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए लंबित ट्रैफिक चालानों को जमा कराने का ऑफर लेकर आई है। इसके तहत 90 दिन से अधिक के बकाया ट्रैफिक ई चालानों को वाहन मालिक या चालक आधी राशि में ही निपटारा करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद परिवहन विभाग ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालतों में किया जाएगा।
बिहार परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ई चालान से संबंधित लंबित मामलों सौहार्दपूर्ण निपटारों के लिए लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना लागू की गई है। यह इस वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी।
वर्चुअल कोर्ट से होगा निपटारा
31 मार्च 2026 से पहले जिन वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और उनका चालान काटा गया है। साथ ही, उनका भुगतान 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित है। ऐसे चालानों को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालतों से निपटारा किया जाएगा।
हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट जैसे उल्लंघनों का एकमुश्त चालान
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट पहने या बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने, लाल बत्ती तोड़ने समेत अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित ई चालानों की 50 प्रतिशत राशि जमा कर वाहन चालक आसानी से निपटारा कर सकेंगे। इससे लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और पुराने चालानों की झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि बड़ी संख्या में वाहन चालकों के चालान महीनों से बकाया रहते हैं।
सम्राट कैबिनेट से मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक दिन पहले बुधवार को आयोजिक राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। परिवहन विभाग की समीक्षा में पाया गया कि एक तरह के यातायात अपराध पर आर्थिक दंड अलग-अलग लगाए जाते हैं। इसका कारण है कि मोटरयान अधिनियम में संबंधित अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि का दंड लगाने का प्रावधान है। वाहन मालिक राशि में संशोधन करने का आग्रह करते हैं, इसमें राशि जमा करने में विलंब होता है।
‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026’ के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में तय राशि में भी संशोधन भी होगा। साथ ही, एकमुश्त यातायात चालन निबटारे की सुविधा लोगों को मिलेगी। परिवहन विभाग ने ऐसे चालानों के निपटारे के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि भी इस योजना के तहत निर्धारित कर ली है।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।