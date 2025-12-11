50 हजार पेशगी, रिजल्ट आते ढाई लाख; पेपर लीक के 4 शातिर धराए, गिरफ्तार संजय से कनेक्शन की जांच

संक्षेप: पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर जहानाबाद के परीक्षार्थी रंजीत कुमार और सेटर अरवल के मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। रंजीत को परीक्षा पास कराने के लिए मनीष ने तीन लाख रुपए लिए थे।

केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से संचालित बिहार सिपाही चालक भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए तीन लाख रुपए में सौदेबाजी सामने आई है। बुधवार को हुई परीक्षा में मुजफ्फरपुर और दरभंगा से दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे दो फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। अब बड़े पैमाने पर सॉल्वर बैठाने की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल सेंटर पर फर्जी परीक्षार्थी धरा गया। पेपर लीक में गिरफ्तार संजय कुमार प्रभात से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गिरफ्तार परीक्षार्थियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर जहानाबाद के परीक्षार्थी रंजीत कुमार और सेटर अरवल के मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। रंजीत को परीक्षा पास कराने के लिए मनीष ने तीन लाख रुपए लिए थे। उसकी जगह पटना के मसौढ़ी के स्कॉलर संतोष को लाया था। उधर, दरभंगा में सीएम कॉलेज परीक्षा केंद्र पर रंजीत कुमार के बदले फर्जी परीक्षार्थी मुंगेर के संग्रामपुर निवासी सिया बल्लभ कुमार को गिरफ्तार किया गया। पटना में चयन पर्षद ने बताया कि प्रदेश में परीक्षा के दौरान 14 अभ्यर्थियों को कदाचार में लिप्त पाया गया। इनमें से 12 गिरफ्तार किए गये। 10 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

नेटवर्क बड़ा है मुजफ्फरपुर जिला स्कूल केंद्र पर धरे गए फर्जी परीक्षार्थी और सेटर ने पुलिस को बताया है कि तीन लाख रुपए में हुए सौदे में 50 हजार रुपया पेशगी के तौर पर परीक्षार्थी रंजीत ने दे दिया था। शेष ढाई लाख रुपए रिजल्ट आने के बाद मिलते। स्कॉलर को जहानाबाद के मनीष ने 25 हजार रुपए तत्काल दे दिए थे। एसडीपीओ टाउन वन सुरेश कुमार ने तीनों से अलग-अलग पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि तीनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय थाने से जुटाई जा रही है।

मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल सेंटर पर घरे गए फर्जी परीक्षार्थी संतोष ने पुलिस की पूछताछ के बाद सारी बात उगल दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने परीक्षा केंद्र के बाहर से सेटिंग कराने वाले शातिर मनीष को पकड़ा। दोनों से पूछताछ के बाद मिठनपुरा थानेदार संतोष कुमार पंकज ने टीम के साथ छापेमारी कर रंजीत को सदर थाना के भगवानपुर स्थित एक होटल से पकड़ लिया। पुलिस ने रंजीत के मूल एडमिट कार्ड के आलावा संतोष का फर्जी एडमिट कार्ड भी जब्त कर लिया है। तीनों से मिठनपुरा थाने में पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि और किन केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थी शामिल हुए। सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि जिला स्कूल सेंटर से फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है।