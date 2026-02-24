बिहार में 50 किमी लंबे रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी, 2268 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार

नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बिहार में 50 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। यह डीडीयू-झाझा कॉरिडोर का हिस्सा है। पटना के पुनरख से लखीसराय के किऊल तक तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार में 50 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पटना जिले में बाढ़ के पास पुनारख से लखीसराय जिले में किऊल तक तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण पर केंद्र सरकार 2268 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू) से बिहार के झाझा (जमुई) तक 400 किलोमीटर में 17 हजार करोड़ रुपये से तीसरी और चौथी लाइन बननी है। इसके लिए चरणवार स्वीकृति दी जा रही है। पुनारख से किऊल के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन का फैसला उसी का हिस्सा है।

रेलवे के अनुसार पुनारख से किऊल के बीच तीसरी और चौथी रेल पटरी की कुल लंबाई 115 किलोमीटर होगी। वहीं, किऊल नदी के साथ ही 14 जगहों पर बड़े पुल का निर्माण होगा। इसके अलावा 18 पुल और 62 छोटे पुलिया के साथ ही चार लेवल क्रॉसिंग भी बनाए जाएंगे। इसके बनने के बाद माल ढुलाई में सालाना 350 करोड़ रुपये की बचत होगी।

जानकारी के अनुसार डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी और किऊल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी लाइन का निर्माण होना है। इस पूरे निर्माण कार्य को कई चरणों में बांटा गया है।

इसमें डीडीयू-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल और किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेल खंड शामिल हैं। इन सभी का निर्माण पूरा होने से जहां ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी, वहीं माल ढुलाई भी सस्ता होगा।

पहले चरण में फतुहा से पुनारख मिल चुकी है मंजूरी रेलवे बोर्ड द्वारा पहले चरण में पटना जिले में फतुहा से बख्तियारपुर के बीच 24 किलोमीटर और बख्तियारपुर से पुनारख के बीच 30 किलोमीटर में तीसरी और चौथी रेल लाइन की मंजूरी पहले दी जा चुकी है।

इसमें फतुहा से बख्तियारपुर खंड पर 6.6 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण सहित 931 करोड़ रुपये तथा बख्तियारपुर-पुनारख खंड पर एक हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण सहित ट्रैक बिछाने पर 392 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन दोनों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

गुलजारबाग से पटना साहिब के बीच एलिवेटेड और सर्विस रोड बनेगा तीसरी और चौथी लाइन के विस्तार के लिए गुलजारबाग एवं पटना साहिब स्टेशनों के बीच उत्तर दिशा की ओर दो किलोमीटर जमीन पर बिहार सरकार और रेलवे के भवन बने हुए हैं। ट्रैक बिछाने में यह आड़े आ रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने वर्तमान रेल ट्रैक के दो किमी में दायरे में लगभग 4 मीटर जमीन रेलवे को तीसरी लाइन के निर्माण के लिए देने पर सहमति दी है।

इसकी जगह वाहनों के आने-जाने के लिए इसके समानांतर एक एलिवेटेड सड़क के निर्माण के साथ 3.5 मीटर के सर्विस रोड के भी निर्माण का प्रस्ताव है। इससे जहां लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं तीसरी लाइन के निर्माण के लिए जमीन भी उपलब्ध होगी। वहीं चौथी रेल लाइन का निर्माण नेऊरा से जट डुमरी होते हुए फतुहा तक होगा।