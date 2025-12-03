Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News50 IAS officers of Bihar promoted including 17 DM by Nitish government
बिहार के 50 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, नीतीश सरकार ने 17 डीएम को भी दी प्रोन्नति

संक्षेप:

बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों 50 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है। इनमें 17 जिलों के डीएम (जिलाधिकारी) भी शामिल हैं।

Wed, 3 Dec 2025 06:30 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार की नीतीश सरकार ने बुधवार को 50 आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इनमें 1996 बैच के दो आईएएस को शीर्ष वेतनमान, तीन IAS को उच्च प्रशासनिक ग्रेड के तहत प्रधान सचिव स्तर, 28 अफसरों को विशेष सचिव और 17 को अपर सचिव ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। इनमें 17 जिलों के डीएम भी शामिल हैं।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 1996 बैच के भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार और सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह को शीर्ष वेतनमान में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात 2001 बैच के श्रीधर चेरिबोलू को उच्च प्रशासनिक ग्रेड के तहत प्रधान सचिव स्तर में प्रोन्नति मिली है।

2001 बैच के कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार और बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक मयंक वरवड़े को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में प्रमोशन मिला है। 2013 बैच बिहार कैडर के 27 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति मिली है। इनमें 9 जिलों के डीएम भी शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव 2013 बैच के योगेंद्र सिंह को भी चयन ग्रेड विशेष सचिव में प्रमोशन दिया गया है। इसी तरह, 2016 बैच के 17 आईएएस को अपर सचिव ग्रेड में प्रोन्नति मिली है। इनमें 8 जिलों के डीएम शामिल हैं।

