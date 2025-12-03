बिहार के 50 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, नीतीश सरकार ने 17 डीएम को भी दी प्रोन्नति

संक्षेप: बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों 50 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया है। इनमें 17 जिलों के डीएम (जिलाधिकारी) भी शामिल हैं।

बिहार की नीतीश सरकार ने बुधवार को 50 आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। इनमें 1996 बैच के दो आईएएस को शीर्ष वेतनमान, तीन IAS को उच्च प्रशासनिक ग्रेड के तहत प्रधान सचिव स्तर, 28 अफसरों को विशेष सचिव और 17 को अपर सचिव ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। इनमें 17 जिलों के डीएम भी शामिल हैं।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 1996 बैच के भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार और सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह को शीर्ष वेतनमान में प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात 2001 बैच के श्रीधर चेरिबोलू को उच्च प्रशासनिक ग्रेड के तहत प्रधान सचिव स्तर में प्रोन्नति मिली है।

2001 बैच के कोसी प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार और बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक मयंक वरवड़े को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में प्रमोशन मिला है। 2013 बैच बिहार कैडर के 27 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति मिली है। इनमें 9 जिलों के डीएम भी शामिल हैं।