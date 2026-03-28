रामनवमी पर 5 साल की बच्ची का रेप, मोहल्ले के युवक को पकड़ लोगों ने कर दी पिटाई

जहानाबाद में रामनवमी पर 19 साल के एक युवक ने अपने मोहल्ले में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। शनिवार को लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया।

रामनवमी के अवसर पर जहां हर तरफ कन्याओं का पूजन कर देवी की आराधना की जाती है, वहीं बिहार के जहानाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी के दिन शहर में एक 5 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया गया। आरोपी युवक बच्ची के मोहल्ले का ही बताया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया।

बच्ची की मां ने शनिवार को जहानाबाद के नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने समेत अन्य कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि रामनवमी के दिन उनकी 5 साल की बेटी घर के पास मोहल्ले में खेल रही थी। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वह रोते एवं चिल्लाते हुए घर में आई। उसने अपनी मां को बताया कि खेलने के दौरान मोहल्ले का ही निवासी 19 वर्षीय युवक उसे पकड़ कर अपने घर में ले गया और उसके साथ गलत काम करने लगा।

मां ने कहा कि जब बच्ची रोने लगी तब आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, बच्ची जब चिल्लाई तब मोहल्ले के लोग वहां जमा होने लगे। यह देख आरोपी युवक वहां से फरार हो गया।