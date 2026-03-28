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रामनवमी पर 5 साल की बच्ची का रेप, मोहल्ले के युवक को पकड़ लोगों ने कर दी पिटाई

Mar 28, 2026 06:33 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, जहानाबाद
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जहानाबाद में रामनवमी पर 19 साल के एक युवक ने अपने मोहल्ले में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया। शनिवार को लोगों ने आरोपी को पकड़कर पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया।

रामनवमी पर 5 साल की बच्ची का रेप, मोहल्ले के युवक को पकड़ लोगों ने कर दी पिटाई

रामनवमी के अवसर पर जहां हर तरफ कन्याओं का पूजन कर देवी की आराधना की जाती है, वहीं बिहार के जहानाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी के दिन शहर में एक 5 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया गया। आरोपी युवक बच्ची के मोहल्ले का ही बताया जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया।

बच्ची की मां ने शनिवार को जहानाबाद के नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने समेत अन्य कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि रामनवमी के दिन उनकी 5 साल की बेटी घर के पास मोहल्ले में खेल रही थी। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वह रोते एवं चिल्लाते हुए घर में आई। उसने अपनी मां को बताया कि खेलने के दौरान मोहल्ले का ही निवासी 19 वर्षीय युवक उसे पकड़ कर अपने घर में ले गया और उसके साथ गलत काम करने लगा।

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मां ने कहा कि जब बच्ची रोने लगी तब आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, बच्ची जब चिल्लाई तब मोहल्ले के लोग वहां जमा होने लगे। यह देख आरोपी युवक वहां से फरार हो गया।

बच्ची की हालत देख कर परिजन बेहद परेशान हो गए। घटना के अगले दिन शनिवार को आरोपी युवक पर मोहल्ले के लोगों की नजर पड़ी। फिर लोगों ने उसे पकड़ कर उसकी पिटाई कर दी। पड़ोसियों ने उस पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर दी और उसे नगर थाने की पुलिस को सौंप दिया। बच्ची की मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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