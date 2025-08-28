5 year old child falls from hole inside school bus uproar over death of nursery student चलती स्कूल बस के अंदर छेद से गिर गया 5 साल का बच्चा, नर्सरी छात्र की मौत के बाद बवाल, Bihar Hindi News - Hindustan
जहानाबाद जिले में गुरुवार सुबह चलती स्कूल बस के अंदर बड़े से छेद से निकलकर एक 5 साल का बच्चा रोड पर गिर गया। उसी बस के टायर से कुचलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। नर्सरी छात्र की मौत के बाद लोगों ने तोड़फोड़ कर दी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, जहानाबादThu, 28 Aug 2025 07:44 PM
बिहार के जहानाबाद जिले में गुरुवार सुबह स्कूल बस के अंदर छेद से गिरकर नर्सरी के एक छात्र की मौत हो गई। घटना सदर प्रखंड के सिकरिया थाना अंतर्गत सिकरिया मिल्की मोड़ के पास हुई। 5 साल के मासूम बच्चे की मौत होने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने स्कूल बस में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने खस्ताहाल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और मृत मासूम के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। लगभग दो घंटे तक सड़क जाम से घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति रही। सूचना मिलने पर सिकरिया थानाध्यक्ष शशिकांत झा और अन्य थानों से पुलिस कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को विधि-सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा देकर सड़क जाम खत्म करवाया गया।

हादसे के बाद भाग गया स्कूल बस का ड्राइवर

नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले पांच वर्षीय मासूम पीयूष कुमार ऊर्फ चिक्कू सिकरिया थाना के ही मिल्कीपर गांव के निवासी अमर कुमार का बेटा था। मासूम के शव को पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजन को सौंप दिया। हादसे के बाद मौका पाकर स्कूल बस का ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई बस को जब्त कर लिया है। सिकरिया के थानाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा रही है।

जानकारी के अनुसार कड़ौना के पास संचालित एसएएन इंग्लिश एकेडमी नामक प्राइवेट स्कूल में मिल्की गांव का निवासी छात्र नर्सरी क्लास में पढ़ता था। रोजाना की तरह वह गुरुवार सुबह करीब 8 बजे स्कूल वाहन ग्रामीण इलाके से बच्चों को लाने के लिए गया। मिल्की गांव के पास मासूम पीयूष भी उसमें सवार हुआ था।

बताया गया कि बस की हालत सही नहीं थी। जिस सीट पर पीयूष बैठा था, उसके नीचे बड़ा सा छेद था। स्थानीय लोगों के अनुसार उस छेद को कपड़े से ढंक दिया गया। स्कूल बस जब मिल्की गांव से आगे सिकरिया मोड़ की तरह बढ़ी, इस दौरान एक जगह पर ब्रेक लगाते बच्चा बस के भीतर बने छेद से नीचे सड़क पर गिर गया। फिर उसी स्कूल बस के टायर से वह कुचल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बस में सवार अन्य बच्चे हल्ला करने लगे।

शव देखते ही बौखलाए लोग

सुबह का समय रहने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर निकले हुए थे। इस दर्दनाक हादसे को देखकर लोग उग्र हो गए। स्थिति को भांप मौका पाकर ड्राइवर तो स्कूल बस को छोड़कर वहां से फरार हो गया लेकिन आक्रोशित लोगों ने ईंट-पत्थर एवं लाठी-डंडे से बस को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके शीशे तोड़ दिए। बड़ी संख्या में लोग सिकरिया मोड़ के समीप सड़क को जाम कर दिया। अन्य वाहनों की आवाजाही बंद हो गई।

आक्रोशित लोग कह रहे थे कि इस स्कूल के अलावा अन्य विद्यालोयं और सड़क मार्गों पर चलने वाले कई यात्री वाहन भी खस्ताहाल में है। ऐसे जर्जर हालत वाले वाहनों की जांच होनी चाहिए। उसके परिचालन पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए।