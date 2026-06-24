मुहर्रम से दो दिन पहले मिले 5 सुतली बम, कटिहार में सनसनी, बम स्क्वॉयड बुलाया गया
कटिहार जिले के मधुरा गांव में मुहर्रम से दो दिन पहले 5 सुतली बम मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। सभी बम को डिफ्यूज कर लिया गया।
बिहार के कटिहार जिले के एक गांव में बुधवार को 5 सुतली बम मिलने से सनसनी मच गई। मुहर्रम पर्व से महज दो दिन पहले बम मिलने से प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया। कोढ़ा थाना अंतर्गत कोलासी पुलिस शिविर क्षेत्र के मधुरा गांव में विष्णु यादव की दुकान के सामने रखे कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में सुतली बम पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके की घेराबंदी की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा पंचायत स्थित एक दुकान के सामने रखे कैरेट में संदिग्ध बम होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कोलासी ओपी प्रभारी सरवन कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के लोगों को दूर हटाया गया। इसके बाद बम को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने बम स्क्वॉयड को मौके पर बुलाया और सभी बम को डिफ्यूज किया गया।
मामले में पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी द्वितीय सुनील शर्मा ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दो भाइयों के बीच चल रहे विवाद के कारण एक भाई द्वारा बम मंगवाए जाने की जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस इस पहलू की भी गंभीरता से जांच कर रही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।
घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते बम की जानकारी नहीं मिलती तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। खासकर मुहर्रम जैसे संवेदनशील पर्व से पहले इस तरह का विस्फोटक बरामद होना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता है। लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
मुहर्रम के दो दिन पहले ही बम का बरामद होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुलूसों और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का मिलना सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रशासन इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा रहा है।
कटिहार के एसपी परिचय कुमार ने कहा कि कोढ़ा थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक दुकान के सामने रखे कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में रखे 5 सुतली बम बरामद किया गया। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। बम निरोधक दस्ता द्वारा बम को डिफ्यूज कर लिया गया। यह जांच किया जा रहा है कि किसके कहने पर किसके द्वारा बम को मंगवाकर वहां पर रखा था। संबंधित आरोपियों की पहचान कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।