5 राउंड फायरिंग, 30 मिनट तक पत्थरबाजी, 4 जख्मी; पटना में बच्चों के झगड़े में बड़े हिंसक हो गए

पुलिस की मौजूदगी में भी रोड़ेबाजी जारी रही, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में विशाल कुमार, साहिल, केवल राय, रूबी देवी घायल हो गए। थानाध्यक्ष रजनीश ने बताया कि बच्चों के विवाद में दो गुटों में मारपीट हुई है।

Bihar Crime: बिहार में रामनवमी से पहले पटना के मनेर में बच्चों के विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पांच राउंड फायरिंग की गई और जमकर रोड़ेबाजी हुई। करीब आधे घंटे तक लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे। पुलिस की मौजूदगी में भी लोगों ने पत्थरबाजी की। घटना छितनावां गांव में गुरुवार की है। पुलिस की ओर से लोगों को समझाने की कोशिश की गई लेकिन, वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में पुलिस का हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें महिला-पुरुष समेत चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने 25 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें पांच महिलाएं शामिल हैं।

पुलिस ने भीड़ में शामिल लोगों के पास से दो देसी कट्टा और एक कारतूस और पांच खोखा भी बरामद किया है। ग्रामीणों के अनुसार, पांच दिन पहले छितनावां निवासी पिंटू कुमार के पुत्र आर्यन कुमार और विनय कुमार के पुत्र करण कुमार के बीच हुए विवाद में आर्यन की पिटाई कर दी गई थी। गुरुवार को आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करण गुट के वीर कुमार की पिटाई कर दी। मारपीट होते देख गांव में हो रहे यज्ञ से लौट रही गांव की रूबी कुमारी झगड़ा छुड़ाने लगी। इसी झगड़ा में रूबी कुमारी का सिर फट गया। उसके बाद दोनों पक्ष के लोग उग्र होकर आमने-सामने हो गए। जिसके बाद गोलीबारी और ईंट-पत्थर चलने लगे। करीब आधे घंटे तक पत्थरबाजी होती रही है। मनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

गांव में तनाव बताया जाता है कि पुलिस की मौजूदगी में भी रोड़ेबाजी जारी रही, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में विशाल कुमार, साहिल, केवल राय, रूबी देवी घायल हो गए। थानाध्यक्ष रजनीश ने बताया कि बच्चों के विवाद में दो गुटों में मारपीट हुई है। पांच राउंड गोलीबारी बात सामने आई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पुलिस के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

● पुलिस ने पत्थर फेंक रहे लोगों को तितर-बितर करने के हल्का बल प्रयोग किया

● 15 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, दो कट्टा और पांच खोखा बरामद

● पुलिस ने अपने बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया