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5 पिस्टल, 2 कट्टा, गोलियां और लाखों कैश; सुपौल में इंटरस्टेट गिरोह के 10 आर्म्स स्मगलर गिरफ्तार

Apr 26, 2026 11:43 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
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गिरफ्तार आरोपितों में भागलपुर निवासी अरविंद यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिस पर पहले से आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अन्य आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

5 पिस्टल, 2 कट्टा, गोलियां और लाखों कैश; सुपौल में इंटरस्टेट गिरोह के 10 आर्म्स स्मगलर गिरफ्तार

बिहार के सुपौल में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इंटर स्टेट तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी शरथ आरएस के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पिस्टल, देशी कट्टा, अर्द्धनिर्मित हथियार, कारतूस, वाहन और लाखों रुपये की नकदी बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय हथियार तस्करी के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। यह नेटवर्क बिहार के अलावे पड़ोसी राज्यों तक फैला है।

एसपी के अनुसार 14 अप्रैल को किशनपुर थाना क्षेत्र के तुलापट्टी वार्ड-02 में छापेमारी कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस के अलावा एक चारपहिया वाहन और चार मोटरसाइकिल जब्त की गई। शुरुआती जांच में यह गिरोह हथियारों की सप्लाई के लिए जिले के विभिन्न इलाकों में सक्रिय पाया गया। इसके बाद 19 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के समीप एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से तीन पिस्टल, छह मैगजीन, दो मोबाइल फोन और 2.08 लाख रुपये नकद के साथ एक अंतरजिला तस्कर को दबोचा गया। पुलिस को आशंका है कि यह आरोपी गिरोह का अहम कड़ी था, जो अन्य जिलों से हथियार लाकर यहां सप्लाई करता था।

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उसी दिन पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी वार्ड-14 में कार्रवाई करते हुए तीन अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक पिस्टल, तीन मैगजीन, चार जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ। वहीं 24 अप्रैल को राघोपुर थाना क्षेत्र के हुलास नहर पुल के पास से दो तस्करों को पकड़ा गया। मौके से एक देशी कट्टा, दो जिंदा गोली, पांच अर्द्धनिर्मित पिस्टल, एक बाइक और दो मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सुपौल समेत सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी सहित आसपास के इलाकों में हथियारों की आपूर्ति करता था। बरामद अर्द्धनिर्मित हथियार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गिरोह का कनेक्शन हथियार निर्माण से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब बरामद हथियारों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

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अरविंद यादव का है अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आरोपितों में भागलपुर निवासी अरविंद यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिस पर पहले से आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अन्य आरोपितों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। एसपी के मुताबिक गिरोह के सदस्य भागलपुर और खगड़िया से गिरोह को ऑपरेट करता था। हथियार की डिमांड होते ही भागलपुर, खगड़िया और मुंगेरे से हथियार की आपूर्ति करता था। एसपी ने दावा किया कि पुलिस को इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली है जिसके आधार पर जिले से और भी हथियार के बरामदगी होने की उम्मीद है। एसपी ने कहा कि जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और किसी भी सूरत में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।

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ये सभी चढ़े पुलिस के हत्थे

जिले के करजाईन थाना क्षेत्र के फकीरना का रूपम कुमार, राघोपुर थाना क्षेत्र के चिकनापट्टी का प्रभाष कुमार, सिमराही का हर्ष कुमार, लक्ष्मीपुर का विकास कुमार, भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना के नायरायणपुर का अरविंद यादव, पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी का उपेन्द्र मंडल, जोल्हनियां का मुकेश कुमार, कटैया का मनीष कुमार, राघोपुर थाना के हरिपुर का शाहसाह, राघोपुर के हुलास चकला वार्ड 12 का मो. क्यामुल शामिल है।

(सुपौल से नवीन कुमार की रिपोर्ट)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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