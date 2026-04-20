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10 मिनट में 20 लाख की लूट, 66 सेकेंड के खौफनाक लाइव वीडियो में दिखा दिल दहलाने वाला मंजर

Apr 20, 2026 09:18 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान टीम
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पांच बदमाश आए और हथियार के बल पर करीब 20 लाखके आभूषण लूटकर फरार हो गये। दो बदमाशों के पास हथियार था। उसमें से एक मुख्य दरवाजे के पास खड़ा हो गया जबकि दूसरा दुकानदार से सोना चांदी के जेवर मांगने लगा।

10 मिनट में 20 लाख की लूट, 66 सेकेंड के खौफनाक लाइव वीडियो में दिखा दिल दहलाने वाला मंजर

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना में रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र की धन कॉलोनी चौराहे के पास ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने दिनदहाड़े कोहराम मचा दिया। पांच बदमाश आए और हथियार के बल पर करीब 20 लाखके आभूषण लूटकर फरार हो गये। घटना रविवार की दोपहर 12.50 बजे की है। दो बाइक से आए पांच बदमाश हथियार लेकर दुकान में घुसे। पहले दुकानदार धनंजय कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर सोना-चांदी के आभूषण देने को कहा। धनंजय कुमार ने विरोध किया तो पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। अपराधियों की करतूत दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

अपराधी करीब 10 मिनट दुकान में तांडव मचाते रहे और 20 लाख से अधिक के सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। रामकृष्णानगर की धन कॉलोनी चौराहे के पास श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स है। रविवार दोपहर करीब एक बजे पांच अपराधी हथियार के साथ दुकान में घुस गए। दो बदमाश के पास हथियार था। उसमें से एक मुख्य दरवाजे के पास खड़ा हो गया जबकि दूसरा दुकानदार से सोना चांदी के जेवर मांगने लगा। तीन दुकान में रखे जेवरात लूटने लगे।

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घटना के समय तीन ग्राहक भी दुकान में बैठे थे लेकिन बदमाशों ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे शोर मचाएंगे तो गोली मार देंगे। डर से ग्राहक और दुकानदार कुछ नहीं बोले। एक बदमाश ने दुकानदार के पेट में पिस्टल सटा दिया और दुकान में रखे सोने चांदी की मांग करने लगा। दुकानदार ने कुछ देर की तो धमकाने लगे और बट से उनके सिर पर वार कर दिया। इसी बीच दुकान के काउंटर पर बैठा दुकानदार अपराधियों को धक्का देते हुए निकलकर भाग गया। इससे अफरातफरी का माहौल बन गया और अपराधी असहज होकर भागने लगे। इससे पहले दुकान की कुर्सी से तौलिया खींचकर जेवर और चांदी भरकर सभी फरार हो गए।

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अपराधियों ने पहन रखा था हेलमेट

धनंजय कुमार ने बताया कि अपराधियों ने पहचान छुपाने के लिए हेलमेट लगा रखा था। यह सीसीटीवी में दिख रहा है। हथियार का भय दिखाकर अपराधी दुकान में रखे 100 ग्राम सोने के जेवरात और चार किलो चांदी के गहने लूटकर फरार हो गये। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये से अधिक है। विरोध करने अपराधियों ने पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 24 घंटे में बदमाश सलाखों के पीछे होंगे।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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