10 मिनट में 20 लाख की लूट, 66 सेकेंड के खौफनाक लाइव वीडियो में दिखा दिल दहलाने वाला मंजर

पांच बदमाश आए और हथियार के बल पर करीब 20 लाखके आभूषण लूटकर फरार हो गये। दो बदमाशों के पास हथियार था। उसमें से एक मुख्य दरवाजे के पास खड़ा हो गया जबकि दूसरा दुकानदार से सोना चांदी के जेवर मांगने लगा।

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना में रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र की धन कॉलोनी चौराहे के पास ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने दिनदहाड़े कोहराम मचा दिया। पांच बदमाश आए और हथियार के बल पर करीब 20 लाखके आभूषण लूटकर फरार हो गये। घटना रविवार की दोपहर 12.50 बजे की है। दो बाइक से आए पांच बदमाश हथियार लेकर दुकान में घुसे। पहले दुकानदार धनंजय कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर सोना-चांदी के आभूषण देने को कहा। धनंजय कुमार ने विरोध किया तो पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया। अपराधियों की करतूत दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

अपराधी करीब 10 मिनट दुकान में तांडव मचाते रहे और 20 लाख से अधिक के सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। रामकृष्णानगर की धन कॉलोनी चौराहे के पास श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स है। रविवार दोपहर करीब एक बजे पांच अपराधी हथियार के साथ दुकान में घुस गए। दो बदमाश के पास हथियार था। उसमें से एक मुख्य दरवाजे के पास खड़ा हो गया जबकि दूसरा दुकानदार से सोना चांदी के जेवर मांगने लगा। तीन दुकान में रखे जेवरात लूटने लगे।

घटना के समय तीन ग्राहक भी दुकान में बैठे थे लेकिन बदमाशों ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे शोर मचाएंगे तो गोली मार देंगे। डर से ग्राहक और दुकानदार कुछ नहीं बोले। एक बदमाश ने दुकानदार के पेट में पिस्टल सटा दिया और दुकान में रखे सोने चांदी की मांग करने लगा। दुकानदार ने कुछ देर की तो धमकाने लगे और बट से उनके सिर पर वार कर दिया। इसी बीच दुकान के काउंटर पर बैठा दुकानदार अपराधियों को धक्का देते हुए निकलकर भाग गया। इससे अफरातफरी का माहौल बन गया और अपराधी असहज होकर भागने लगे। इससे पहले दुकान की कुर्सी से तौलिया खींचकर जेवर और चांदी भरकर सभी फरार हो गए।