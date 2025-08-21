5 families people conspired to end my political career Tej Pratap Yadav new post uproar 5 परिवार के लोगों ने मेरी राजनीति खत्म करने का षडयंत्र किया; तेज प्रताप यादव ने मचाई खलबली, Bihar Hindi News - Hindustan
5 परिवार के लोगों ने मेरी राजनीति खत्म करने का षडयंत्र किया; तेज प्रताप यादव ने मचाई खलबली

तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि 5 परिवार के लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ षडयंत्र किया और उनक राजनीतिक एवं पारिवारिक जीवन खत्म करने की कोशिश की। इन लोगों के बारे में वह खुलासा करने वाले हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 21 Aug 2025 11:13 PM
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और लालू परिवार से निष्कासित बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है। तेज प्रताप यादव ने गुरुवार रात को ट्वीट कर दावा किया कि 5 परिवार के लोगों ने मिलकर उनकी राजनीति खत्म करने का षडयंत्र किया है। वह कल (शुक्रवार) को इन लोगों का चेहरा और चरित्र जनता के सामने लेकर आएंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने कहा कि वह इन 5 परिवार के लोगों के हर षडयंत्र का पर्दाफाश करेंगे।

तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट पर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उनका इशारा किस ओर है, इस बारे में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में एक प्रतीकात्मक तस्वीर जरूर साझा की है।

तेज प्रताप ने लिखा, “मैंने अपने 10 वर्षों से अधिक के राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया। लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्ण रूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश की गई।

इससे पहले भी वे कई बार तेजस्वी एवं लालू यादव के करीबियों पर जयचंद होने का आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सहयोगी रह चुके आकाश यादव पर भी जयचंद होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से सियासी पारा गर्माया हुआ है।

बता दें कि बीते मई महीने में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट से अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ अपनी फोटो शेयर की थी। इसमें दोनों के 12 साल से रिलेशनशिप में होने का दावा किया गया था। हालांकि, कुछ देर बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और अनुष्का के कई फोटो वायरल होने लगे।

इस वाकये के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। साथ ही उन्हें परिवार से भी बेदखल करने की घोषणा की गई। लालू के बड़े बेटे ने टीम तेज प्रताप नाम से अलग से संगठन बनाया और वैशाली जिले की महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उन्होंने कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन भी किया है।