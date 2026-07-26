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खौफ के वो 4 मिनट, 35 लाख की लूट; 5 बदमाशों ने पिस्टल लहरा हीरा ज्वेलर्स में डाका डाला

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, बिक्रमगंज, निज संवाददाता
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बदमाशों ने कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया और  शोकेस में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेट ली। पूरी वारदात करीब चार मिनट तक चली। 

4 मिनट में 35 लाख के जेवर की लूट
4 मिनट में 35 लाख के जेवर की लूट

Bihar Crime News: बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज शहर में रविवार को दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम में धावा बोलकर करीब 35 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी लूट ली। महज चार मिनट में हुई इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई। घटना तेंदूनी चौक के समीप हीरा आभूषण भंडार में हुई। पुलिस इस कांड की जांच कर रही है।

पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी प्रमित उर्फ गुड्डू ने बताया कि सबसे पहले एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा। कुछ देर बाद हेलमेट और गमछे से चेहरा ढंके पांच हथियारबंद अपराधी पिस्टल लहराते हुए घुस आए। बदमाशों ने कर्मचारियों को हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया। पांचों में मिलकर सबको डरा दिया और शोकेस में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेट लिया। पूरी वारदात करीब चार मिनट तक चली। जेवर समेटने के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। हालांकि, अपराधियों का कारनामा दुकान की सीसीटीवी में कैद हो गया।

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वारदात की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने कहा कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम काम कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

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दुकानदार ने बताया लुटेरे बड़ी चालाकी से दुकान में घुसे। पहले एक युवक पहुंचा और खरीद के बहाने जेवर दिखाने की बात करने लगा। दुकान के स्टाफ उसे सामान दिखाने में लग गए। इसी बीच चार और बदमाश हैलमेट पहने दाखिल हो गए। सबने हथियार निकाल कर तान दिया और कहा कि सबको गोली मार देंगे। हम लोगों ने कहा कि गोली मत मारिए, आप जो भी लेना वह ले लीजिए। स्टाफ समेत सभी लोग जान बचाने के लिए दुबक गए। इस दौरान बदमाशों ने शोकेस में लगाए गए सभी आइटम समेट लिया। उसके बाद एक बदमाश ने काउंटर में मौजूद कैश भी निकाल लिया। करीब चार मिनट में वारदात को अंजाम देकर सभी फरार हो गए।

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लूटेरों के जाने के बाद दुकानदार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। एसडीपीओ सिंधु शेखर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। दुकान में जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है। एसपी के आदेश पर कांड की छानबीन औरअपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। डीएसपी ने कहा कि बदमाशों के भागने की दिशा में पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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