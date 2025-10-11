5 Congress MLAs ticket suspense seat claimed by RJD negative feedback dissatisfaction कांग्रेस में 5 विधायकों की सीट फंस गई; किसी पर RJD का दावा, तो किसी का फीडबैक खराब, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News5 Congress MLAs ticket suspense seat claimed by RJD negative feedback dissatisfaction

कांग्रेस में 5 विधायकों की सीट फंस गई; किसी पर RJD का दावा, तो किसी का फीडबैक खराब

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस में 5 विधायकों का टिकट अटकता हुआ नजर आ रहा है। इनकी सीटें फंस गई हैं। किसी की सीट पर सहयोगी दल दावा कर रहे हैं, तो किसी को लेकर पार्टी के अंदर ही नाराजगी है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSat, 11 Oct 2025 06:52 AM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस में 5 विधायकों की सीट फंस गई; किसी पर RJD का दावा, तो किसी का फीडबैक खराब

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर अंतिम दौर की बातचीत के बीच कांग्रेस के 5 विधायकों की सीट फंस गई है। इममें कुछ पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जैसे सहयोगी दल दावा कर रहे हैं। वहीं, कुछ विधायकों को खराब फीडबैक के चलते हरी झंडी नहीं मिल पाई है। दो दिन पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर अभी इनके नाम को मंजूरी नहीं दी मिली। अब एक बार फिर शनिवार को होने जा रही सीईसी की बैठक में इनके नामों पर विचार किया जाएगा।

कांग्रेस स्क्रीनिंग की ऑनलाइन बैठक में शुक्रवार को भी इन पर चर्चा की गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते थे। इनमें एक मुरारी गौतम पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं, बिक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ भाजपा खेमे में आ चुके हैं। शेष बची 17 सीटों में से 5-6 सीटिंग सीट को अभी हरी झंडी नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें:बिहार में हॉट वीकेंड: NDA और महागठबंधन में सीट पर फैसला होगा, यह रहेगा फॉर्मूला
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

कांग्रेस के इन विधायकों के टिकट पर सस्पेंस

पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधान परिषद दल नेता शकील अहमद खान की सीटों को हरी झंडी दे दी गई है। अन्य जिन विधायकों के टिकट को मंजूरी मिली है, उसमें सीमांचल की सीटें हैं। वहीं, जिन विधायकों की सीट अटकी हुई है, उसमें सबसे पहला नाम महाराजगंज विधायक विजय शंकर दुबे का है। लोकसभा चुनाव के समय विजय शंकर दुबे के बेटे भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी में इसे लेकर नाराजगी है।

ये भी पढ़ें:अजय निषाद की भाजपा में घर वापसी, कांग्रेस के टिकट पर हारे थे लोकसभा चुनाव

बक्सर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटने के चलते पार्टी नेतृत्व के पास ए स्थानीय विधायक का फीडबैक ठीक नहीं है। इसके अलावा वैशाली जिले की राजापाकर सीट को राजद पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के लिए मांग रहा है। इसलिए अभी इस पर भी स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर की एक-एक सीट को लेकर भी पार्टी नेतृत्व अभी राय नहीं बना पाया है।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस और सहनी के चक्कर में लेफ्ट की सीट शेयरिंग फंसी, तेजस्वी क्या करेंगे?

बची सीटों पर तय किए पैनल

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में बची हुई सभी सीटों पर पैनल तैयार कर लिया गया है। अब शनिवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर विचार होगा। बैठक में पटना स्थित वार रुम से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, विधायक दल नेता शकील अहमद खान, विधानपरिषद दल नेता मदन मोहन झा मौजूद रहे। जरूरत पड़ने पर फीडबैक के लिए संबंधित जिलाध्यक्षों को भी बीच-बीच में जोड़ा गया।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में CPM का सब्र टूटा, दो विधायकों को दे दी नॉमिनेशन की हरी झंडी

कांग्रेस 56 पर अड़ी, 50 सीटों पर सहमति बनी

महागठबंधन में वीआईपी की ओर से ज्यादा सीटों की मांग के बीच कांग्रेस कम से कम 56 सीटों पर अड़ी है। इनमें 50 सीट पर सहमति बन चुकी है। इनमें से 25 पर प्रत्याशी के नामों को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। शेष 25 सीटों के अलावा पसंद की 10 अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार किया गया है। सहयोगी दलों से सीटों की अदला-बदली को देखते हुए ऐसा किया गया है।