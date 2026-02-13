4 साल की बच्ची के जिस्म पर इतने दांत गड़ाए कि बेहोश हो गई, खेत में लहूलुहान मिली मासूम
एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी शंकर सदा उसे फुसलाकर अपने साथ खेत ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शरीर पर दांतों से काटकर कई जगहों पर जख्म कर दिये।
बिहार के समस्तीपुर में एक चार साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गयी। मां और ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी बच्ची को बचा लिया गया और आरोपी भी पकड़ा गया। बच्ची का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार की सुरक्षा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बच्ची काफी डरी हुई है तो मां का रो रोकर बुरा हाल है।
समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी शंकर सदा उसे फुसलाकर अपने साथ खेत ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शरीर पर दांतों से काटकर कई जगहों पर जख्म कर दिये। बच्ची की स्थिति बिगड़ता देख खेत में छोड़कर वह फरार हो गया। भागते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।
पीड़िता की मां ने जब बच्ची की खोज बिन शुरू की तो किसी ने बताया कि वह शंकर के साथ खेत की तरफ जाती दिखी थी। बाद में गेहूं के खेत में मिली। उसकी स्थिति को देख शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इधर, अस्पताल पहुंचकर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह पीड़िता के मां का बयान दर्ज किया।
जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के जितवारपुर में एक महिला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मायके में रहती है। गुरुवार को चार साल की बच्ची घर से अचानक गायब हो गई। मां उसे खोजने लगी। इसी दौरान उसने आरोपी को फसल वाले खेत से भागते देखा। वह जहां से भाग रहा था वहां पहुंची तो बच्ची पड़ी हुई थी। बच्ची बेहोश थी। उसे शरीर पर कई जगह दांत काटे गए थे जिनसे खून निकल रहा था।
बच्ची की हालत देखकर मां चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग जुटे और भागते आरोपी को पकड़ लिया। सच्चाई पता चली तो सबके होश उड़ गए। उसकी पिटाई भी की गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और तत्काल थाने पर भेज दिया। बच्ची को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें