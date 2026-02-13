4 साल की बच्ची के जिस्म पर इतने दांत गड़ाए कि बेहोश हो गई, खेत में लहूलुहान मिली मासूम

एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी शंकर सदा उसे फुसलाकर अपने साथ खेत ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शरीर पर दांतों से काटकर कई जगहों पर जख्म कर दिये।

बिहार के समस्तीपुर में एक चार साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गयी। मां और ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी बच्ची को बचा लिया गया और आरोपी भी पकड़ा गया। बच्ची का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार की सुरक्षा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बच्ची काफी डरी हुई है तो मां का रो रोकर बुरा हाल है।

समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की शाम एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी शंकर सदा उसे फुसलाकर अपने साथ खेत ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शरीर पर दांतों से काटकर कई जगहों पर जख्म कर दिये। बच्ची की स्थिति बिगड़ता देख खेत में छोड़कर वह फरार हो गया। भागते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया।

पीड़िता की मां ने जब बच्ची की खोज बिन शुरू की तो किसी ने बताया कि वह शंकर के साथ खेत की तरफ जाती दिखी थी। बाद में गेहूं के खेत में मिली। उसकी स्थिति को देख शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इधर, अस्पताल पहुंचकर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह पीड़िता के मां का बयान दर्ज किया।

जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के जितवारपुर में एक महिला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मायके में रहती है। गुरुवार को चार साल की बच्ची घर से अचानक गायब हो गई। मां उसे खोजने लगी। इसी दौरान उसने आरोपी को फसल वाले खेत से भागते देखा। वह जहां से भाग रहा था वहां पहुंची तो बच्ची पड़ी हुई थी। बच्ची बेहोश थी। उसे शरीर पर कई जगह दांत काटे गए थे जिनसे खून निकल रहा था।