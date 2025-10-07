बिहार चुनाव: पटना में 48 लाख मतदाता चुनेंगे 14 विधायक, दियारा में नाव और घोड़े से पेट्रोलिंग

बिहार चुनाव: एसएसपी ने बताया कि भौगोलिक जटिलताओं के कारण जिले के दियारा और टाल के कई इलाकों में घोड़े और नावों से भी पेट्रोलिंग की जा रही है। ड्रोन से भी संवेदनशील इलाके की निगरानी की जाएगी। जिले में अब तक 184 लोगों पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है।

बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर पहले चरण यानी 6 नवंबर को मतदान होगा। जिले के करीब 48 लाख मतदाता 5665 बूथों पर अपने-अपने विधायक चुनेंगे। सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आयोजित प्रेस वार्ता डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के लिए 10 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होगी। उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्तूबर है। 18 को नामांकन की स्क्रूटिनी होगी और 20 को नाम वापसी की अंतिम तारीख है।

डीएम ने बताया कि जिले के कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 5665 बूथ बनाए गए हैं। कुल 48 लाख 21 हजार 184 मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की 25 लाख 43 हजार 200 और महिलाओं की संख्या 22 लाख 77 हजार 627 है। जिले में पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 आयुवर्ग वाले मतदाताओं की संख्या 82030 है। 157 ट्रांसजेंडर हैं। सभी मतदाताओं का फोटो युक्त पहचान पत्र बना दिया गया है। डीएम और एसएसपी ने कहा कि आचार संहिता के दौरान सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों, मीडिया हाउस, स्कूल कॉलेजों तथा सभी भागीदारों, लोगों के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

सभी दलों की गतिविधियों, व्यय पर निगरानी के लिए कई विशेष टीम गठित की गई है। जिले की सीमा से सटे इलाकों में 32 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। सुरक्षा बलों की 29 कंपनियां अभी मिली हैं। इन्हें 23 प्रखंडों में तैनात किया जा चुका है। फिलहाल उनको सुरक्षा जांच आदि कार्यों में लगाया गया है। अगले तीन-चार दिनों में पटना जिले को सुरक्षा बलों की और कंपनियां मिलेंगी।

मतदाता सूची में नाम नहीं तो कल तक कर सकेंगे आवेदन निर्वाचन की तिथि घोषित होने के बाद भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन का आखिरी दिन यानी 17 अक्तूबर तक छूटे हुए लोग सूची में नाम शामिल के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जो इस बार वोट देना चाहते हैं, उनको अंतिम दिन से कम से कम 10 दिन पहले तक यानी 8 अक्तूबर तक आवेदन ऑनलाइन अथवा बीएलओ से मिलकर