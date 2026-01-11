Hindustan Hindi News
451 किलो गांजा बोलेरो में लोड था; सुपौल में 2 तस्कर धराए, इंटरनेशनल बाजार में एक करोड़ कीमत

संक्षेप:

सुपौल में पुलिस ने बोलेरो में लोड 451 किलो गांजा बरामद किया है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अररिया के दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी खेप जिले से होकर गुजरने वाली है।

Jan 11, 2026 09:18 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, सुपौल
सुपौल पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही गोल चौक के पास गांजा लदी एक बोलेरो को जब्त किया है। पुलिस ने वाहन से 13 प्लास्टिक की बोरियों में पैक कुल 451 किलो गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई में मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजा की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सरथ आरएस ने रविवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए वीरपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। रविवार अल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांजा की एक बड़ी खेप जिले से होकर गुजरने वाली है। इसके बाद जिले के कई थानों को अलर्ट कर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। रविवार सुबह करीब छह बजे भीमपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही उजले रंग की बोलेरो (बीआर 37 पी 3853) को सिमराही गोल चौक पर रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बोलेरो को पकड़ लिया।

वाहन की तलाशी के दौरान उसमें लदी प्लास्टिक की बोरियों से गांजा होने की आशंका हुई। इसके बाद बोलेरो को थाना लाया गया, जहां दंडाधिकारी की मौजूदगी में तलाशी ली गई। तलाशी में 13 बोरियों से 451 किलो गांजा बरामद हुआ। मामले में अररिया जिले के हरियाबारा वार्ड संख्या सात निवासी मो. आजिर और घुरना थाना क्षेत्र के नरहुआ पतराहा वार्ड चार निवासी आलम खां को गिरफ्तार किया गया है। वाहन मालिक समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ राघोपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है।

एसपी ने बताया कि गांजा पड़ोसी देश नेपाल से तस्करी कर लाया गया था और थोक विक्रेताओं तक पहुंचाने की तैयारी थी। पुलिस अब इस तस्करी से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि गांजा कहां से लोड हुआ और कहां इसकी सप्लाई होनी थी। तस्कर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रेस वार्ता में वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार, राघोपुर थानाध्यक्ष अमित राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।