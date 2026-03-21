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बिहार में 45 हजार शिक्षकों की बहाली जल्द, सीएम नीतीश ने किया ऐलान; लालू राज की झलक दिखाई

Mar 21, 2026 07:48 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीपीएससी से 45 हजार नये पदों पर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया।

बिहार में 45 हजार शिक्षकों की बहाली जल्द, सीएम नीतीश ने किया ऐलान; लालू राज की झलक दिखाई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीपीएससी से 45 हजार नये पदों पर शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है। सीएम शुक्रवार को समृद्धि यात्रा के दौरान गया के टनकुप्पा स्थित बिहार पोषक अनाज एवं मूल्य शृंखला उत्कृष्टता केंद्र और औरंगाबाद में बारूण के मुंशी बिगहा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। समृद्धि यात्रा पर मुख्यमंत्री शुक्रवार को औरंगाबाद भी पहुंचे। 20 मार्च को इसके चौथे चरण का समापन हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले स्थिति काफी खराब थी। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हमलोगों ने नियोजित शिक्षकों की बहाली की। बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले और लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलायी। सीएम ने कहा कि वर्ष 2023 से बीपीएससी द्वारा 2.58 लाख सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है। वर्ष 2006 से 3.68 लाख नियोजित शिक्षक बने थे जिनमें से बीपीएससी द्वारा 28976 सरकारी शिक्षक बन गये।

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सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.24 लाख

सीएम ने कहा कि सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। 4 परीक्षाओं में 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गये हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.24 लाख हो गयी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, उद्योग मंत्री सह गया जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, लघु जल संसाधन संतोष कुमार सुमन उपस्थित थे।

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राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल

नीतीश कुमार ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। बीते वर्षों में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस काम को समय के साथ पूरा किया जाएगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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