45 KM का सफर मिनटों में होगा पूरा; कैमूर के टूरिस्ट स्पॉट का मजा रोपवे से लीजिए, ट्रायल सफल

संक्षेप: कैमूर पहाड़ी के पर्यटन स्थानों को पर्यटन हब में विकसित करने की दिशा में रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना का सर्वे कार्य वर्ष 2020 में पूरा किया गया था। परियोजना का काम 12 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से पूरा हुआ। जिसका सफल ट्रायल हो गया है। अब 45 किमी का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित दौरे से पहले रोहतास जिले में पर्यटन को नई दिशा देने वाली बड़ी पहल सफल रही। कैमूर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध रोहितेश्वर धाम और ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से शनिवार को रोपवे का सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों की मौजूदगी में मशीनरी की कार्यक्षमता, केबिन की क्षमता, गति नियंत्रण प्रणाली, आपातकालीन ब्रेक सिस्टम, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा मानकों की जांच की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि कई बार ऊपर-नीचे चलाकर रोपवे के संतुलन और विश्वसनीयता की परख की गई, ताकि भविष्य में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ट्रायल की सफलता के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तक श्रद्धालुओं और सैलानियों को कैमूर पहाड़ी के दुर्गम रास्तों से होकर घंटों की कठिन यात्रा करनी पड़ती थी। जो समय और खर्च दोनों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण थी। बता दें कि रोपवे के संचालन से लगभग 45 किलोमीटर का लंबा और कठिन सफर अब कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।

रोपवे निर्माण से जुड़े लोगों ने बताया कि कुल 12 केबिन में एक साथ 48 लोग सफर का सकेंगे। छह केबिन अप और छह डाउन में संचालित होंगे। सफर की अनुमानित समय लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती है, तो नए साल की शुरुआत से ही आम लोगों के लिए रोपवे सेवा शुरू कर दी जाएगी।