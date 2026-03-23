अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच खाड़ी में फंसे 400 दूल्हे, बिहार में तैयारियों के बीच दुल्हनें कर रहीं इंतजार

बिहार के गया जिले के शेरघाटी ब्लॉक के खंडेल गांव में दर्जनों परिवारों ने शादी की तारीखें तय कर ली हैं, लेकिन दूल्हे विदेश में फंसे हुए हैं। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। खाड़ी देशों में हालात बिगड़ गए हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं और हवाई किराया आसमान छू रहा है।

मिन्हाज़ के लिए पारंपरिक पगड़ी तैयार है। निमंत्रण पत्र बांट दिए गए हैं। गाड़ियां, बसें, होटल और खानपान की व्यवस्था हो चुकी है। काज़ी (धर्मगुरु) भी 30 मार्च को विवाह समारोह संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। घर में उत्सव का माहौल छाया हुआ है, फिर भी एक कमी सबको खटक रही है, दूल्हा स्वयं नहीं आया है। जैसे-जैसे तय समय नजदीक आ रहा है, मेहमान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद भी बंधी लेकिन ठीक आखिरी क्षण में खबर आती है कि मिन्हाज़ कुवैत से यात्रा नहीं कर पाएगा। उनके पिता, रफी खान का कहना है- ‘मैंने दुल्हन के परिवार और गांव वालों से माफी मांग ली है और उनसे खाड़ी देशों में हालात सामान्य होने के बाद दूसरी तारीख तय करने का अनुरोध किया है।’

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच शादियां अटकीं बिहार के गया जिले के शेरघाटी ब्लॉक के खंडेल गांव में दर्जनों परिवारों ने शादी की तारीखें तय कर ली हैं, लेकिन दूल्हे विदेश में फंसे हुए हैं। इसका कारण अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष है। खाड़ी देशों में हालात बिगड़ गए हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं और हवाई किराया आसमान छू रहा है। खाड़ी देशों से आने वाली रकम ने खंडेल गांव का चेहरा बदल दिया है। अब इस बस्ती में एक बैंक, एक एटीएम, एक स्वास्थ्य केंद्र और चमचमाते कंक्रीट के मकान दिखाई देते हैं। हालांकि, यही आमदनी अब चिंता का कारण बन गई है।

खंडेल और आसपास के गांवों- चेरकी पंचायत के अंतर्गत आने वाले इमलीथान, जयपुर, रतनपुर और पांडौल - के 400 से अधिक युवक खाड़ी देशों में काम करते हैं। लगभग हर दूसरे घर में एक सदस्य विदेश में रहता है। ईद और बकरीद के त्योहारों के दौरान घर लौटना उनकी पुरानी परंपरा रही है। लेकिन इस बार चल रहे संघर्ष ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई युवकों की शादियां मार्च में होने वाली हैं, और उनके परिवार अब इस अनिश्चितता में हैं कि समारोह तय समय पर होंगे या स्थगित।

जलील शाह का परिवार भी इसी चिंता से जूझ रहा है। उनके बेटे की शादी 30 मार्च को जहानाबाद के एरकी गाँव में होनी है। निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं, लेकिन उनका बेटा फिलहाल कतर में फंसा हुआ है। उसने 26 मार्च के लिए टिकट बुक कराया था, लेकिन उसकी उड़ान दो बार रद्द हो चुकी है। शाह ने बताया कि-‘हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर मेरा बेटा आ जाता है, तो बारात तय समय पर ही निकलेगी। फिर भी, हमें उम्मीद है।’

शादी की तैयारियों के बीच एलपीजी सिलेंडरों की कमी शादी की तैयारियों के बीच, परिवार को एलपीजी सिलेंडर की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए, रसोइए को पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, ‘जरूरत पड़ने पर, हम होटल में शादी न करने के लिए भी तैयार हैं।’ मुखिया पति (ग्राम प्रधान के पति) जावेद खान ने बताया कि गांव के कई परिवार अब वैकल्पिक योजना पर काम कर रहे हैं। अगर दूल्हा समय पर नहीं आता है, तो निकाह (शादी की रस्म) ऑनलाइन भी की जा सकती है।

उन्होंने कहा- ‘मेरे परिवार में दो शादियां हैं। एक दूल्हा बहरीन में है और दूसरा कतर में। दोनों में से कोई भी अभी तक नहीं आ पाया है।’ ग्रामीण मानते हैं कि सरकार कुछ खास नहीं कर सकती, क्योंकि परिस्थितियाँ अंतरराष्ट्रीय प्रकृति की हैं। फिर भी, उन्हें भारतीय दूतावास से सहायता मिलने की उम्मीद बनी हुई है। सऊदी अरब के अलावा, कुवैत और कतर में स्थिति कथित तौर पर और भी बदतर है। मिसाइल हमलों के बीच, लोग रातों की नींद हराम कर रहे हैं और बंकरों या सड़कों पर शरण ले रहे हैं, ऐसा नासिर खान ने बताया, जो हाल ही में हवाई टिकट पर 60,000 रुपए खर्च करके घर लौटे हैं।