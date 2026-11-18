पश्चिमी चंपारण के कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शो रूम में तीन बाइक पर सवार 8 हथियारंद लूटेरे ग्राहक बनकर पहुंचे। बदमाशों ने कर्मियों के साथ मारपीट की और करीब 40 करोड़ के जेवर लूटकर फरार हो गए।

बिहार के पश्चिमी चंपारण में बेखौफ लूटेरों ने एक ज्वेलरी शो रूम से 40 करोड़ के जेवर लूट लिए। 8 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने बेतिया शहरी क्षेत्र में स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शो रूम को निशाना बनाया। विरोध करने पर कर्मचारियों की पिटाई भी की। सूचना मिलते ही एसएसपी कुमार गौतम और डीआईजी हरकिशोर राय मौके पर पहुंचे और कांड की पड़ताल में जुट गए। दिन-दहाड़े हुई इस अपराधिक वारदात से जेवर कारोबारियों में दहशत व्याप्त हो गया है। लूटे गए जेवर की कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिन के उजाले में हुई इस घटना से जिले की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बेतिया कालीबाग थाना क्षेत्र के व्यस्त सुप्रिया रोड इलाके में स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शो रूम में तीन बाइक पर सवार 8 हथियारंद लूटेरे ग्राहक बनकर पहुंचे। अंदर जाने के बाद थोड़ी देर हालात का आकलन किया और कर्मियों पर हथियार तान दिया। बदमाशों के हाथों में हथियार देखकर शो रूम में अफरातफरी मच गई। कुछ कर्मियों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो उनके साथ गाली गलौज और मार पीट की गई। दुकान में मौजूद ग्राहकों को बदमाशों ने हथियार से डराकर एक जगह बैठा दिया और कई लोगों के हाथ बांध दिए। लूटेरों ने सभी कर्मियों और ग्राहकों का मोबाइल कब्जे में ले लिया। हथियार के भय से सभी कर्मी और ग्राहक सहम गए। उसके बाद बदमाशों में शो रूम में रखे गए कीमती सोने और हीरे के गहने समेट कर फरार हो गए। पुलिस शो रूम के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर रही है।