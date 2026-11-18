बेतिया में दिन-दहाड़े 40 करोड़ की लूट, ज्वेलरी शो रूम में हथियारबंद बदमाशों ने तांडव मचाया
पश्चिमी चंपारण के कालीबाग थाना क्षेत्र के सुप्रिया रोड स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शो रूम में तीन बाइक पर सवार 8 हथियारंद लूटेरे ग्राहक बनकर पहुंचे। बदमाशों ने कर्मियों के साथ मारपीट की और करीब 40 करोड़ के जेवर लूटकर फरार हो गए।
बिहार के पश्चिमी चंपारण में बेखौफ लूटेरों ने एक ज्वेलरी शो रूम से 40 करोड़ के जेवर लूट लिए। 8 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद अपराधियों ने बेतिया शहरी क्षेत्र में स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शो रूम को निशाना बनाया। विरोध करने पर कर्मचारियों की पिटाई भी की। सूचना मिलते ही एसएसपी कुमार गौतम और डीआईजी हरकिशोर राय मौके पर पहुंचे और कांड की पड़ताल में जुट गए। दिन-दहाड़े हुई इस अपराधिक वारदात से जेवर कारोबारियों में दहशत व्याप्त हो गया है। लूटे गए जेवर की कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिन के उजाले में हुई इस घटना से जिले की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बेतिया कालीबाग थाना क्षेत्र के व्यस्त सुप्रिया रोड इलाके में स्थित सेनको गोल्ड एंड डायमंड शो रूम में तीन बाइक पर सवार 8 हथियारंद लूटेरे ग्राहक बनकर पहुंचे। अंदर जाने के बाद थोड़ी देर हालात का आकलन किया और कर्मियों पर हथियार तान दिया। बदमाशों के हाथों में हथियार देखकर शो रूम में अफरातफरी मच गई। कुछ कर्मियों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो उनके साथ गाली गलौज और मार पीट की गई। दुकान में मौजूद ग्राहकों को बदमाशों ने हथियार से डराकर एक जगह बैठा दिया और कई लोगों के हाथ बांध दिए। लूटेरों ने सभी कर्मियों और ग्राहकों का मोबाइल कब्जे में ले लिया। हथियार के भय से सभी कर्मी और ग्राहक सहम गए। उसके बाद बदमाशों में शो रूम में रखे गए कीमती सोने और हीरे के गहने समेट कर फरार हो गए। पुलिस शो रूम के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर रही है।
लूटपाट की वारदात की सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बेतिया एसएसपी कुमार गौतम, चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय, डीएसपी अजीत कुमार खुद अपनी टीम के साथ शो रूम में पहुंच गए। सूचना मिलने पर जिले के कई थानों की पुलिस दलबल के साथ पहुंच गई। सभी थानों की पुलिस को सूचना देकर नाकेबंदी और छापेमारी शुरू कर दी गई। बदमाशों के भागने की दिशा में दुकानों और घरों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। शहर इलाके में एनएच-727 के किनारे स्थित इस बड़े ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े हुई लूटपाट की वारदात से पुलिस की कार्यशैली और रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना से ज्वेलरी कारोबारियों में रोष उत्पन्न हो रहा है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकान घटना के बाद बंद कर दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें