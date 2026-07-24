4 साल के बच्चे की एक्सीडेंट में मौत, शव 3 दिन से आरोपी के घर बाहर पड़ा; मुआवजे में 1 बीघा जमीन की मांग
सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में 4 साल के मासूम बच्चे की एक्सीडेंट में मौत होने के बाद परिजन ने शव को आरोपी के घर के बाहर रख दिया। परिजन तीन दिन से मुआवजे में एक बीघा जमीन की मांग कर रहे हैं। आरोपी के परिवार के सदस्य डर के मारे घर छोड़कर भाग गए।
मनोज रोशन, त्रिवेणीगंज। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में एक 4 साल के मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत के बाद बीते 3 दिनों से तनाव की स्थिति है। त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड एक स्थित कुपड़िया गांव में घटना से आक्रोशित परिजन ने मासूम के शव को कथित आरोपी के घर में रखकर धरना शुरू कर दिया है। परिजन की शर्त है कि जब तक आरोपी पक्ष एक बीघा जमीन मुआवजे के तौर पर नहीं देगा, तब तक ना तो शव का पोस्टमार्टम होने दिया जाएगा और ना ही पुलिस को कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने दी जाएगी। इधर, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एहतियातन आरोपी के घर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मृत मासूम की पहचान वार्ड एक निवासी चंदन यादव के बेटे दुर्लभ कुमार (4 साल) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार बीते बुधवार की दोपहर दुर्लभ अपने घर के सामने सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान भेंगा धार की ओर से गांव के ही अरुण यादव के पुत्र छोटू कुमार ने तेज रफ्तार बाइक से मासूम को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में बालक दुर्लभ गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुपौल और फिर सुपौल से दरभंगा रेफर कर दिया गया। हालांकि दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजन बुधवार रात ही शव को लेकर आरोपी के घर पहुंचे और शव को वहीं रख दिया।
मुआवजे की मांग पर अड़े हैं परिजन
परिजन का कहना है कि दुर्लभ अपने माता-पिता का इकलौता वारिस था। करीब एक माह पूर्व ही दुर्लभ की मां उषा देवी का यूट्रस का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिससे अब वह कभी दोबारा मां नहीं बन सकती हैं। परिजन का कहना है कि आरोपी पक्ष जब तक एक बीघा जमीन का मुआवजा नहीं देता, तब तक शव को आरोपी के घर पर से नही हटाएंगे।
दहशत में आरोपी का परिवार, घर छोड़कर फरार
घटना के बाद से कथित आरोपी का पूरा परिवार डर से घर छोड़कर फरार हो गया है। घर पर केवल बुजुर्ग दादा परमेश्वरी यादव मौजूद हैं। परमेश्वरी यादव ने बताया कि उन्होंने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी है। दुर्घटना के बाद बच्चे की मौत की खबर आई और फिर बच्चे के परिजन जबरन शव हमारे घर में रख गए हैं। डर के कारण परिवार के सभी लोग भाग गए हैं और मैं अकेला बचा हूं। पुलिस ने शव उठाने की कोशिश की थी, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं हैं।
पिता के आने का हो रहा इंतजार
मृत बच्चे दुर्लभ के पिता चंदन यादव दिल्ली में मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद वह गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके शुक्रवार रात तक पहुंचने की संभावना है। पुलिस प्रशासन लगातार परिजनों को समझाने-बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अडिग हैं।
त्रिवेणीगंज थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। मृतक के पिता बाहर से आ रहे हैं। उनके घर पहुंचते ही बात करके मामला शांत कराया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।