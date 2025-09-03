बिहार के नवादा में दुखद हादसा, मां-बेटी समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबने से मौत

नवादा जिले के पकरीबरावां में कर्म एकादशी के मौके पर स्नान करने गए एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। इनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि एक अन्य लड़की की हालत गंभीर है। मरने वालों में मां-बेटी और दो सगी बहनें शामिल हैं।

बिहार के नवादा जिले में बुधवार को हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दत्तरौल गांव की है। यहां आहर (एक तरह का तालाब) में डूबने से सभी की जान चली गई। मरने वालों में मां-बेटी और परिवार की दो अन्य लड़कियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कर्म एकादशी के मौके पर सभी लोग गांव के कला आहर में स्नान करने गए थे। तभी यह हादसा हुआ। दूसरी ओर, रोह प्रखंड में भी कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने गए 8 साल के बच्चे की आहर में डूबने से मौत हो गई।

मृतकों में पंचायत समिति सदस्य कृष्ण पासवान की बेटियां अनामिका कुमारी एवं पूजा कुमारी शामिल हैं। अनामिका 12 साल और पूजा 18 साल की थी। दोनों सगी बहनें थीं। इसी परिवार के शंभु पासवान की 28 वर्षीय पत्नी ज्योति देवी और बेटी खुशबू कुमारी (11 साल) की भी जान चली गई।

वहीं, राजेंद्र पासवान की बेटी प्रियंका कुमारी की हालत गंभीर है। उसे नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग एकादशी के मौके पर आहर पर इकट्ठा हुए थे। यहां नहाने के दौरान महिला और बच्चियां एक-एक कर डूब गईं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि आहर बीच में कहीं-कहीं पर 20 फीट तक गहरा है। स्नान के दौरान गहराई में चले जाने से उनकी जान गई है। काफी मशक्कत के बाद शवों को आहर से बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं, पूरे गांव में मातम का माहौल है।