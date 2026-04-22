सोनपुर में बड़ा हादसा, गंडक नदी में एक ही परिवार के 4 लोग डूबे; ननद-भौजाई के शव मिले
सारण जिले के सोनपुर में बुधवार को गंडक नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए। दो महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। डूबे दो बच्चों की तलाश की जा रही है।
बिहार के सोनपुर में बुधवार को एक ही परिवार के 4 लोग गंडक नदी में डूब गए। दो महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों आपस में ननद और भौजाई बताए जा रही हैं। वहीं, एक लड़का और एक लड़की लापता है। एक महिला और दोनों बच्चे नालंदा जिले के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होने सोनपुर आए थे। वहीं, एक महिला सोनपुर की रहने वाली थी। एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों की तलाश कर रही है। यह हादसा सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र स्थित बैजलपुर केशो गांव में हुआ।
बताया जा रहा है कि ननद-भौजाई और दोनों बच्चे बाबा जड़भरत स्थान घाट पर बुधवार सुबह गंडक नदी में नहाने पहुंचे। गहरे पानी में जाने के चलते वे डूब गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस एवं प्रशासन को दी। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया।
जिन दो महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं, उनमें एक की पहचान 45 वर्षीय बबीता देवी के रूप में हुई है। वह सोनपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर निवसाी जनार्दन सिंह की पत्नी थी। जबकि दूसरी मृतका की पहचान 35 वर्षीय गुड़िया देवी के रूप में हुई है। वह नूरसराय थाना क्षेत्र के बरुई पर बगहार जिला नालंदा निवासी रवि सिंह की पत्नी थी।
वहीं, गुड़िया देवी की 15 साल की बेटी रिया कुमारी और 12 साल का बेटा रिशु कुमार भी डूबा है। उनकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। दोनों बच्चों की भी मौत होने की आशंका जताई जा रही है।
शादी वाले घर में मातम
बताया जा रहा है कि गुड़िया देवी अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी भौजाई बबीता देवी की बेटी की शादी में शामिल होने सोनपुर आई थी। 20 अप्रैल को शादी हुई थी और 21 अप्रैल को विदाई हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही दुखद हादसा होने से घर-परिवार में कोहराम मच गया है। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
(सोनपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।