हादसे में 4 की मौत, 3 जख्मी; डिवाइडर जंप कर ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, गाड़ी में 6 पुरुष 1 महिला

Mar 05, 2026 01:41 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मृतक संजीव के साले कुरुक्षेत्र के झांसा निवासी विक्रम कुमार ने फोन पर बताया कि तीन दिनों से उनसे बात नही हुई। गुरुवार सुबह पुलिस ने घटना की जानकारी दी है।

बिहार के मधुबनी में भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना फुलपरास थाना क्षेत्र के परसा चौक के पास एन एच 27 पर घटी। मृतक की पहचान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की कनिपला निवासी संजीव एवं कुरुक्षेत्र जिले के रौडीखेड़ी गांव निवासी विकास एवं अंकुश के रूप में हुई है। जख्मी कुरुक्षेत्र जिला निवासी कुलदीप सिंह के 27 वर्षीय पुत्र रितिक,रजिया 29 वर्ष एवं 26 वर्षीय कपिस को प्राथमिक इलाज झंझारपुर अनुमंडलीय अस्प्ताल में करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए तीनों को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक स्कार्पियो हरियाणा का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार अहले सुबह समय करीब चार बजे दरभंगा की ओर से स्कार्पियो आ रही थी जो खोपा और परसा के बीच दुर्घटना की शिकार हो गई। कार डिवाइडर क्रॉस करके विपरित लेन में चली गयी और सामने से आ रही ट्रक ने ठोकर मार दिया। हादसे में एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जिसकी पहचान नही हुई है।

दुर्घटना में जख्मी 6 लोगों को पुलिस के सहयोग से झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। इनमें संजीव,विकास एवं अंकुश की मौत रास्ते मे ही हो गई। रितिक ,रजिया एवं कपिस को प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा रेफर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि संजीव अपने दोस्त से गाड़ी लेकर घूमने जा रहा था। स्कार्पियो का नम्बर एचआर 07 ए जी 3633 है। अब तक स्पष्ट नही हो पाया है कि सातों लोग कहाँ घूमने जा रहे थे। मगर अनुमान है कि ये लोग नॉर्थईस्ट या नेपाल जा रहे थे।

मृतक संजीव के साले कुरुक्षेत्र के झांसा निवासी विक्रम कुमार ने फोन पर बताया कि तीन दिनों से उनसे बात नही हुई। गुरुवार सुबह पुलिस ने घटना की जानकारी दी है। वे लोग कब और कहां जा रहे थे इसकी जानकारी किसी को नही है। वही गाड़ी के नम्बर से गाड़ी मालिक का नम्बर पता लगाकर पुलिस ने संपर्क किया तो उसने कहा कि संजीव ने गाड़ी मांगी थी मगर कहाँ जाना था उसकी जानकारी नही दी थी। फिलहाल शवो को सदर अस्पताल मधुबनी में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

पुलिस परजिनों के आने का इंतजार कर रही है। फुलपरास थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि गाड़ी में चालक सहित सात लोग सवार थे,जिसमे 6 पुरुष एक महिला थी। गुरुवार अहले सुबह जब घटना हुई तो एक सवार की मौके पर मौत हो गई थी जबकि तीन की मौत झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल जाने के दौरान रास्ते मे हो गई। तीन घायलों को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक लेकर चालक एवं खलासी घटनास्थल से फरार हो गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

