1 साइकिल सवार को बचाने में मां-बेटा समेत 4 की मौत, 7 घायल; श्राद्ध में जा रहे थे परिवार के सदस्य

हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की स्थिति नाजुक है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

बिहार के अररिया-पूर्णिया मार्ग पर कुसियारगांव पार्क के पास एक साइकिल सवार को बचाने में स्कॉर्पियो गाड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की स्थिति नाजुक है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना बुधवार दोपहर की है। घटना को अंजाम देकर स्कॉर्पियो चालकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। परिवार के लोग श्राद्ध कर्म में जा रहे थे।

मृतकों में साइकिल सवार अररिया के गैयारी निवासी 25 वर्षीय मो. कोनैन और पूर्णिया के अमौर स्थित सकमा बिशनपुर निवासी मायानंद झा (70 वर्ष), शांति देवी (68 वर्ष)और गौतम कुमार ठाकुर उर्फ रंटू (49 वर्ष) शामिल हैं। शांति और गौतम मां-बेटे थे। मायानंद झा गौतम के चाचा थे। घटना में अररिया से पूर्णिया जा रही कार सवार चार लोग व स्कॉर्पियो पर सवार अन्य तीन लोग घायल हो गये। स्कॉर्पियो सवार घायलों को अररिया सदर अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों के अनुसार, सकमा बिशनपुर से गौतम, मायानंद झा, शांति देवी, लक्ष्मी देवी, मधुलता देवी और जवाहर झा स्कॉर्पियो से मधेपुरा के रामनगर में रिश्तेदार के घर श्राद्ध कर्म में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद स्कार्पियो चालक फरार हो गया।

मृतक गौतम बायसी में मनरेगा में पीआरएस थे। सूचना पर नगर थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी ट्रैफिक डीएसपी रघुनाथ सिंह ने बताया कि कुसियारगांव पार्क के पास हादसे में चार लोगों की मौत हुई है। शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस दोनों वाहन को जब्त कर मामले की जांच कर रही है।