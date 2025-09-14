4 days Ahmedabad 3 days Kolkata per week from Purnea PM Modi will inaugurate हफ्ते में 4 दिन अहमदाबाद 3 दिन कोलकाता, पूर्णिया से स्टार एयर का शेड्यूल जान लें; PM मोदी करेंगे लोकार्पण, Bihar Hindi News - Hindustan
अहमदाबाद-पूर्णिया-कोलकाता मार्ग को जल्द ही दैनिक सेवा में बदला जाएगा। नई उड़ानें स्टार एयर के आधुनिक एम्ब्रेयर ई-175 विमान से संचालित होंगी, जिसमें 76 सीटों की क्षमता है। यात्री इसमें बिजनेस जेट जैसी सुविधा के साथ एयरलाइन की दक्षता का अनुभव कर सकेंगे।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पूर्णिया, वरीय संवाददाताSun, 14 Sep 2025 03:23 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितम्बर को पूर्णिया एयर पोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले स्टार एयर ने उड़ान का पूरा शड्यूल जारी कर दिया है। 18 सितम्बर से स्टार एयर अहमदाबाद और पूर्णिया के बीच सप्ताह में चार उड़ानें (सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार) तथा पूर्णिया और कोलकाता के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें (सोमवार, मंगलवार और गुरुवार) संचालित करेगी। इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत होगा और पूर्णिया को दो बड़े महानगरों से हवाई कनेक्शन मिलेगा। संजय घोड़ावत समूह की विमानन इकाई स्टार एयर ने भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की घोषणा की है।

अहमदाबाद-पूर्णिया-कोलकाता मार्ग को जल्द ही दैनिक सेवा में बदला जाएगा। नई उड़ानें स्टार एयर के आधुनिक एम्ब्रेयर ई-175 विमान से संचालित होंगी, जिसमें 76 सीटों की क्षमता है। यात्री इसमें बिजनेस जेट जैसी सुविधा के साथ एयरलाइन की दक्षता का अनुभव कर सकेंगे। मीडिया को जारी विज्ञप्ति में स्टार एयर की सीईओ सिमरन टिवाना ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि हम अहमदाबाद और कोलकाता जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों से सीधी उड़ान कनेक्टिविटी देकर पूर्णिया को भारत के एविएशन मानचित्र पर ला रहे हैं।

सीमांचल क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा

यह हमारी उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें हम क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने और यात्रियों को सुविधाजनक, भरोसेमंद और आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं, जो उड़ान योजना के अंतर्गत है। नई सेवाओं से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह छात्रों, पेशेवरों और कारोबारियों को सुविधाजनक यात्रा के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

कब-कहां के लिए फ्लाईट :

-एस 5 618 एएमडी-पीएक्सएन 06:20 08:45

-एस 5 601 पीएक्सएन-सीसीयू 09:25 10:15

-एस 5 602 सीसीयू-पीएक्सएन 10:45 11:35

-एस 5 619 पीएक्सएन-एएमडी 12:15 14:40

-एस 5 618 एएमडी-पीएक्सएन 11:55 14:20

-एस 5 619 पीएक्सएन-एएमडी 15:00 17:25

