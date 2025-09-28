3.75 lakh crore revenue Modi Nitish announced 7 lakh crore schemes Tejashwi claims NDA lose at double speed 3.75 लाख करोड़ आमद, मोदी-नीतीश ने 7 लाख करोड़ परोस दिए; तेजस्वी बोले- डबल रफ्तार से हारेंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
3.75 लाख करोड़ आमद, मोदी-नीतीश ने 7 लाख करोड़ परोस दिए; तेजस्वी बोले- डबल रफ्तार से हारेंगे

तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार के पास 3 लाख 95 हजार करोड़ राजस्व का प्रावधान है। लेकिन, मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर 7 लाख 8 हजार करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया है। डबल इंजन वाले डबल रफ्तार से हारेंगे।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 28 Sep 2025 05:56 PM
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर चुनावी साल में झूठा वादा करने का आरोप लगाया है। कहा है कि 2025-26 में सरकार के पास 3.78 करोड़(20 हजार करोड़ कटिंजेंसी उपर से) का बजट है। लेकिन पीएम और सीएम ने मिलकर सात लाख आठ हजार करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने पूछा है कि अब पैसे कहां से लाएंगे। कहा है कि इस बार डबल इंजन वाले डबल रफ्तार से हारेंगे।

तेजस्वी यादव ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार को केंद्रीय बजट से फरवरी में 3 लाख 17 हजार करोड़ मिले। जुलाई में पहले अनुपूरक बजट से करीब 58 हजार करोड़ दिए गए। इसके अलावे इस बार आकस्मिक निधि को 12 हजार करोड़ से बढ़ाकर 20 हजार करोड़ कर दिया गया। कुल मिलाकर सरकार के पास 3 लाख 95 हजार करोड़ का प्रोविजन है। इसमें करीब 2 लाख करोड़ वेतन आदि का कमिटेड एक्पेंडिचर है। सरकार के पास मात्र योजना मद में 1 लाख 16 हजार करोड़ की रकम है। अतिरिक्त स्रोतों से 80 हजार करोड़ का अनुमान है। इसमें भी अपूर्ण योजनाओं का फंड भी शामिल है।

इस बीच मई से सितम्बर के दौरान चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने करीब 1 लाख 15 हजार करोड़ की योजनाओं की घोषणा कर दी। सीएम ने दिसम्बर 2024 से जनवरी 2025 के बीच प्रगति यात्रा में 50 हजार करोड़ की सौगात दे दी। विगत दिनों में दोनों ने कुल मिलाकर करीब सात लाख 8 हजार 729 करोड़ की योजनाओं की झड़ी लगा दी। सीएम से पूछना चाहते हैं कि उनके पास वीजन क्या है। इतना पैसा कहां से आएगा। उनकी राजस्व प्राप्ति की पॉलिसी क्या है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास फुलप्रूफ प्लान है जिसे नोटिफिकेशन के बाद उजागर करेंगे क्योंकि नकलची सरकार नकल कर लेगी। बिहार की जनता इस बार डबल इंजन सरकार को डबल रफ्तार से हराएगी। कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले 10 हजार रुपए दिए। बीस साल से नीतीश जी राज कर रहे हैं। ऐसे में एक साल में 500 रुपए हुए और एक दिन में मात्र 1.38 रुपए। इस 1 रुपए 38 पैसे बिहार की जनता का वर्तमान और भविष्य दोनों खरीदना चाहते हैं। लेकिन जनता इसमें फंसने वाली नहीं है। इसी डर से ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही हैं। भ्रष्टाचारी टीम बिहार की जनता को पीएम के हाथों चुनावी रिश्वत दिलवा रही है।

