34 हजार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर तलवार, सड़क पर निकले तो पुलिस जब्त कर लेगी; जान लें कारण
जिन वाहनों का चालान पांच बार से अधिक कटा है। ऐसे 34 हजार वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। इसमें 16 हजार वाहन चालकों को चालान जमा करने को मैसेज भेजा गया था।
बिहार की राजधानी पटना में चालान जमा नहीं करना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। पांच से ज्यादा चालान वाले 34 हजार वाहनों का निबंधन नंबर अब रद्द होगा। ऐसे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। इसमें 16 हजार वाहन चालकों को फरवरी के पहले सप्ताह में चालान जमा करने और डीटीओ कार्यालय में बुलाया गया था।
चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को 20 फरवरी तक का समय दिया गया था। इसमें अब तक मात्र 450 वाहन चालक ने ही चालान जमा किए हैं। शेष बचे वाहन चालकों का निबंधन नंबर (रिजस्ट्रेशन नंबर) ब्लॉक करने की तैयारी जिला परिवहन कार्यालय कर रहा है। वहीं चिह्नित 18 हजार वाहन चालकों को जल्द ही चालान जमा करने का मैसेज भेजा जाएगा। उन्हें भी 10 दिनों का समय दिया जाएगा, अगर वे चालान जमा नहीं करेंगे तो इन सभी का भी निबंधन नंबर को ब्लॉक किया जाएगा।
पांच से अधिक चालान वाली गाड़ियों को चिह्नित किया जा रहा
जिला परिवहन कार्यालय के मुताबिक वाहनों पर ऑनलाइन चालान तो कटता है, लेकिन लोग जमा नहीं करते हैं। ऐसे में सैकड़ों वाहनों पर कई-कई चालान हैं। पांच से अधिक चालान वाले दो और चार पहिया वाले वाहनों को अभी चिह्नित किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार हर दिन 40 से 50 लोगों का चालान कटता है। चालान कटने के बाद लोग भूल जाते हैं। अब ऐसे वाहन चालकों को हर दिन चिह्नित किया जा रहा है, जिन पर पांच से ज्यादा चालान हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी?
जिन वाहनों का चालान पांच बार से अधिक कटा है। ऐसे 34 हजार वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। इसमें 16 हजार वाहन चालकों को चालान जमा करने को मैसेज भेजा गया था। लेकिन इसमें मात्र 450 लोगों ने ही चालान जमा किया। जिन्होंने चालान जमा नहीं किया, अब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लॉक किया जाएगा। -उपेंद्र कुमार पाल, पटना डीटीओ।
इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि कई बार गाड़ियों के गलत चालान भी काट दिए जाते हैं। गाड़ी घर में रहती है और उनके नंबर के चालान काट दिए जाते हैं। कई बार दूसरे जिलों में भी गाड़ियों के चालान कट जाने की खबरें आ चुकी हैं। ऐसा भी देखने को मिला है कि कार का चालान बाइक की तस्वीर के साथ काट दिए गए। लोगों की शिकायत है कि ऐसे मामलों में जिलों के परिवहन पदाधिकारी सुधार करने से हाथ खड़ा कर देते हैं।
