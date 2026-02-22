Hindustan Hindi News
34 हजार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर तलवार, सड़क पर निकले तो पुलिस जब्त कर लेगी; जान लें कारण

Feb 22, 2026 11:34 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
जिन वाहनों का चालान पांच बार से अधिक कटा है। ऐसे 34 हजार वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। इसमें 16 हजार वाहन चालकों को चालान जमा करने को मैसेज भेजा गया था।

बिहार की राजधानी पटना में चालान जमा नहीं करना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। पांच से ज्यादा चालान वाले 34 हजार वाहनों का निबंधन नंबर अब रद्द होगा। ऐसे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। इसमें 16 हजार वाहन चालकों को फरवरी के पहले सप्ताह में चालान जमा करने और डीटीओ कार्यालय में बुलाया गया था।

चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को 20 फरवरी तक का समय दिया गया था। इसमें अब तक मात्र 450 वाहन चालक ने ही चालान जमा किए हैं। शेष बचे वाहन चालकों का निबंधन नंबर (रिजस्ट्रेशन नंबर) ब्लॉक करने की तैयारी जिला परिवहन कार्यालय कर रहा है। वहीं चिह्नित 18 हजार वाहन चालकों को जल्द ही चालान जमा करने का मैसेज भेजा जाएगा। उन्हें भी 10 दिनों का समय दिया जाएगा, अगर वे चालान जमा नहीं करेंगे तो इन सभी का भी निबंधन नंबर को ब्लॉक किया जाएगा।

पांच से अधिक चालान वाली गाड़ियों को चिह्नित किया जा रहा

जिला परिवहन कार्यालय के मुताबिक वाहनों पर ऑनलाइन चालान तो कटता है, लेकिन लोग जमा नहीं करते हैं। ऐसे में सैकड़ों वाहनों पर कई-कई चालान हैं। पांच से अधिक चालान वाले दो और चार पहिया वाले वाहनों को अभी चिह्नित किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार हर दिन 40 से 50 लोगों का चालान कटता है। चालान कटने के बाद लोग भूल जाते हैं। अब ऐसे वाहन चालकों को हर दिन चिह्नित किया जा रहा है, जिन पर पांच से ज्यादा चालान हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी?

जिन वाहनों का चालान पांच बार से अधिक कटा है। ऐसे 34 हजार वाहन चालकों को चिह्नित किया गया है। इसमें 16 हजार वाहन चालकों को चालान जमा करने को मैसेज भेजा गया था। लेकिन इसमें मात्र 450 लोगों ने ही चालान जमा किया। जिन्होंने चालान जमा नहीं किया, अब ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को ब्लॉक किया जाएगा। -उपेंद्र कुमार पाल, पटना डीटीओ।

इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि कई बार गाड़ियों के गलत चालान भी काट दिए जाते हैं। गाड़ी घर में रहती है और उनके नंबर के चालान काट दिए जाते हैं। कई बार दूसरे जिलों में भी गाड़ियों के चालान कट जाने की खबरें आ चुकी हैं। ऐसा भी देखने को मिला है कि कार का चालान बाइक की तस्वीर के साथ काट दिए गए। लोगों की शिकायत है कि ऐसे मामलों में जिलों के परिवहन पदाधिकारी सुधार करने से हाथ खड़ा कर देते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
