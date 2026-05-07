34 साल की श्रेयसी सिंह का प्रमोशन, बिहार की नई उद्योग मंत्री बनीं गोल्ड मेडलिस्ट शूटर; बंपर निवेश लाने की जिम्मेदारी
बिहार की सम्राट कैबिनेट में युवा महिला चेहरा श्रेयसी सिंह का प्रमोशन हो गया है। 34 साल की श्रेयसी को बिहार का नया उद्योग मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही वह खेल विभाग की कमान भी संभालेंगी। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए भरपूर निवेश लाने की जिम्मेदारी अब श्रेयसी के कंधों पर होगी।
निशानेबाजी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वालीं 34 साल की श्रेयसी सिंह का बिहार कैबिनेट में प्रमोशन हो गया है। श्रेयसी को बिहार की नई उद्योग मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट विस्तार होने के बाद गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभागों का बंटवारा कर दिया। पिछली नीतीश सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं के मंत्रालय बदले गए हैं, इनमें श्रेयसी सिंह भी शामिल हैं।
श्रेयसी सिंह को पिछली सरकार में खेल और आईटी विभाग का मंत्री बनाया गया था। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में उन्हें खेल के साथ अहम माने जाने वाले उद्योग विभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। पहले उद्योग विभाग भाजपा के वरीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के पास था। जायसवाल को अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बना दिया गया है।
श्रेयसी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी
बिहार की एनडीए सरकार राज्य में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने की दिशा में काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था, सम्राट सरकार भी उसी ट्रैक पर चल रही है। राज्य में 11 नई टाउनिशप विकसित की जाएंगी, जिनमें उद्योग लगाए जाएंगे। इसके लिए बिहार में भरपूर निवेश लाने की जिम्मेदारी एक युवा महिला श्रेयसी सिहं के कंधों पर होगी।
दूसरी बार मंत्री बनीं श्रेयसी सिंह, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत चुकी हैं गोल्ड
श्रेयसी सिंह जमुई से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। वह जमुई जिले के गिद्धौर की रहने वाली हैं। खेल की दुनिया में वह जाना-माना चेहरा हैं। श्रेयसी सिंह 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स ने उन्होंने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम दुनिया भर में रौशन किया था। वह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
श्रेयसी सिंह ने 2020 में भाजपा जॉइन कर राजनीति में कदम रखा था। पार्टी ने उन्हें उसी साल जमुई विधानसभा सीट से टिकट दिया और वह जीत गई थीं। भाजपा ने 2025 के चुनाव में दोबारा उन्हें जमुई से उतारा। श्रेयसी लगातार दूसरी बार जीतकर विधायक बनीं तो उन्हें तत्कालीन नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया। अब सम्राट सरकार में भी वह लगातार दूसरी बार मंत्री बनाई गई हैं।
श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं। उनके परिवार का राजनीति से गहरा नाता रहा है। श्रेयसी के पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह, पूर्व पीएम चंद्रशेखर एवं अटल बिहारी वाजपेयी सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनकी मां पुतुल कुमारी भी बांका से सांसद रही हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।