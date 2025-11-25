Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News33000 posts recruitment soon says Mangal Pandey taking charge as Bihar Health Minister.
बिहार में 33 हजार पदों पर जल्द होगी बहाली, स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज लेते ही बोले मंगल पांडेय

संक्षेप:

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मंगल पांडेय ने मंगलवार को कहा कि विभाग में 33 हजार के पदों पर जल्द बहाली की जाएगी। 26 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि एनएचएम के तहत भी लगभग 7600 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

Tue, 25 Nov 2025 01:58 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडेय ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेते ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 33 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली की जल्द कराने की बात कही। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 26 हजार से अधिक पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इनकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 7600 पदों पर भी शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले साल राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें वैशाली, भोजपुर और सीवान शामिल है।

मंगल पांडेय को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य करने का लंबा अनुभव है। 2017 में जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी, तब भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। फिर 2020 के विधासनभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के गठन के दौरान भी मंगल पांडेय स्वास्थ्य मंत्री बने। बीच में महागठबंधन की सरकार आ गई। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें फिर से इस विभाग का जिम्मा दिया गया।

बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे मंगल पांडेय को 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सीवान से टिकट दिया। उन्होंने राजद के अवध बिहारी चौधरी को 9370 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। चुनाव जीतकर आए मंगल पांडेय को नीतीश कैबिनेट में दोबारा जगह मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नई सरकार में मंगल पांडेय को स्वास्थ्य के साथ विधि विभाग की भी कमान दी गई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Mangal Pandey BJP Health Minister Mangal Pandey Bihar Health Department अन्य..
