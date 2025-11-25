बिहार में 33 हजार पदों पर जल्द होगी बहाली, स्वास्थ्य मंत्री का चार्ज लेते ही बोले मंगल पांडेय

संक्षेप: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही मंगल पांडेय ने मंगलवार को कहा कि विभाग में 33 हजार के पदों पर जल्द बहाली की जाएगी। 26 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि एनएचएम के तहत भी लगभग 7600 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडेय ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेते ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 33 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली की जल्द कराने की बात कही। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 26 हजार से अधिक पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। इनकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 7600 पदों पर भी शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगले साल राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें वैशाली, भोजपुर और सीवान शामिल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगल पांडेय को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य करने का लंबा अनुभव है। 2017 में जब राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी, तब भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। फिर 2020 के विधासनभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार के गठन के दौरान भी मंगल पांडेय स्वास्थ्य मंत्री बने। बीच में महागठबंधन की सरकार आ गई। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें फिर से इस विभाग का जिम्मा दिया गया।