बिहार में दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कल, CM नीतीश भी रहेंगे

संक्षेप: बिहार के मोतिहारी स्थित कैथवलिया विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना होगी। 33 फीट ऊंचा, 210 टन वजनी ग्रेनाइट शिवलिंग तमिलनाडु में बना है। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे।

दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की 17 जनवरी को बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापना होगी। जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सहस्त्रालिंगम शिवलिंग की स्थापना के लिए पूजा पंडाल और वीआईपी पंडाल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। महावीर मंदिर समिति के सचिव सायन कुणाल ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्वाह्न 11.50 बजे मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर होने वाले पुष्प वर्षा देखेंगे। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर को मंगाया जा रहा है।

मंदिर निर्माण की थ्री डी फिल्म इससे पहले शिवलिंग की स्थापना के लिए 700 व 500 टन की दो क्रेन पहुंच चुकी है। शुक्रवार को विशेष माक ड्रील हुई। जानकारी के मुताबिक शिवलिंग की स्थापना में क्रेन को लगभग दो घंटे लगेंगे। सायन कुणाल ने बताया कि मंदिर निर्माण के बाद कैसा दिखेगा, इसकी थ्री डी इमेज दिखाई जायेगी। एलईडी टीवी स्क्रिन पर सहस्त्रालिंगम शिवलिंग के स्थापना का लाइव प्रसारण होगा। इधर, एसडीओ शिवानी शुभम ने बताया कि 53 डिप्यूटेशन प्वाइंट और 40 कटस् की पहचान की गई है, जो मंदिर परिसर में जाता है। इन्हें बंद कर यहां पुलिस व अन्य पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

उन्होंने आम लोगों से 16 जनवरी की शाम से 17 जनवरी तक सरकारी निर्देश के अनुपालन में सहयोग करने की अपील की है। चकिया गुमटी व राजपुर चौक से जरुरत मंदों के लिए ई-रिक्शा का परिचालन कराया जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कैथवलिया विराट रामायण मंदिर आएंगे।

दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट, चौड़ाई 33 फीट है। 210 मीट्रिक टन वजन है। जो ग्रेनाइट पत्थर से बनकर तैयार हुआ है। तीन करोड़ की लागत वाले शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में दस वर्षों से हो रहा था। सड़क मार्ग से 96 चक्का वाले ट्रक शिवलिंग बिहार पहुंचा है।