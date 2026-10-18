6 साल की बच्ची से 32 वर्षीय पड़ोसी ने की दरिंदगी, खेत में बेहोश मिली मासूम; बिस्कुट देकर रेप

बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देखकर उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा तो कांड का खुलासा हुआ।

भरगामा, एक संवाददाता। बिहार के अररिया में छह साल की बच्ची के साथ 32 साल के युवक ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बिस्कुट का लालच देकर उसे बहलाया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। परिजनों को बच्ची धान के खेत के मेड़ पर बेहोश हालत मिली। घटना भरगामा थाना इलाके की है। आरोपी को पकड़ लिया गया है जो बच्ची के परिवार के पड़ोस में रहता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

बताया जाता है कि आरोपी ने शनिवार को बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देखकर उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा। जहां उसने अपनी छोटी बहन को धान खेत के मेड़ पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। बच्ची के बड़े भाई के द्वारा हो हल्ला किए जाने पर आरोपी वहां से भागने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना देकर बुला लिया। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।

घर में अकेली बच्ची को देख बनाया शिकार भरगामा पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अररिया लेकर गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है। बताया जाता है कि गत शनिवार की दोपहर बच्ची की मां पाट छुड़ाने गई थी। घर में बच्ची अकेली खेल रही थी। उसी दौरान बच्ची के संबंध में पड़ोसी ने उसे बिस्किट का प्रलोभन देकर घर से बाहर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

आरोपी युवक गिरफ्तार भरगामा थाना की दारोगा रंजना गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अररिया लाया गया है। पीड़िता की काउंसलिंग की जा रही है ताकि वह मामले की पूरी जानकारी दे। पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा दे रही है।