6 साल की बच्ची से 32 वर्षीय पड़ोसी ने की दरिंदगी, खेत में बेहोश मिली मासूम; बिस्कुट देकर रेप
बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देखकर उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा तो कांड का खुलासा हुआ।
भरगामा, एक संवाददाता। बिहार के अररिया में छह साल की बच्ची के साथ 32 साल के युवक ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बिस्कुट का लालच देकर उसे बहलाया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। परिजनों को बच्ची धान के खेत के मेड़ पर बेहोश हालत मिली। घटना भरगामा थाना इलाके की है। आरोपी को पकड़ लिया गया है जो बच्ची के परिवार के पड़ोस में रहता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
बताया जाता है कि आरोपी ने शनिवार को बच्ची को उसके घर से आधा किलोमीटर दूर डकैता बाड़ी परिक्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को घर से गायब देखकर उसका बड़ा भाई खोजते खोजते अपने घर से उत्तर धान खेत पर पहुंचा। जहां उसने अपनी छोटी बहन को धान खेत के मेड़ पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। बच्ची के बड़े भाई के द्वारा हो हल्ला किए जाने पर आरोपी वहां से भागने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया और डायल 112 को सूचना देकर बुला लिया। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
घर में अकेली बच्ची को देख बनाया शिकार
भरगामा पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अररिया लेकर गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है। बताया जाता है कि गत शनिवार की दोपहर बच्ची की मां पाट छुड़ाने गई थी। घर में बच्ची अकेली खेल रही थी। उसी दौरान बच्ची के संबंध में पड़ोसी ने उसे बिस्किट का प्रलोभन देकर घर से बाहर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
आरोपी युवक गिरफ्तार
भरगामा थाना की दारोगा रंजना गुप्ता ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अररिया लाया गया है। पीड़िता की काउंसलिंग की जा रही है ताकि वह मामले की पूरी जानकारी दे। पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा दे रही है।
इससे पहले दरभंगा से भी ऐसी ही हैवानियत की खबर आई। वहां मात्र दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची का गुनाहगार उसका रिश्ते का नाना है जिसकी उम्र 48 साल है। कुरकुरे का लालच देकर उसने बच्ची के साथ पाप किया। उसकी हालत खराब है और डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें