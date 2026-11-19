10 हजार भत्ता पाने वाले प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के यहां मिले 30 लाख कैश, करोड़ों की जमीन का खुलासा
सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के यहां ईओयू की छापेमारी में 30 लाख रुपये कैश, गहनों के अलावा करोड़ों रुपये मूल्य की 14 जमीनों के दस्तावेज मिले हैं। अफजल के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर स्थित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गुरुवार को सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 30 लाख रुपये कैश और 10 लाख रुपये मूल्य के गहने बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि अफजल आलम ने बीते पांच सालों में प्रखंड प्रमुख रहते अपने और परिजन के नाम से 14 जमीन एवं मकानों की खरीद की। इनका मूल्य करोड़ों में है। बतौर पंचायत समिति सदस्य अफजल को हर महीने 10 हजार रुपये मासिक भत्ता ही मिलता है। इसके अलावा उनका आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं बताया गया है।
ईओयू की अलग-अलग टीमों ने गुरुवार को सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले में स्थित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बाजपट्टी के हरपुरवा गांव स्थित उनके पैतृक आवास एवं निजी मकान की तलाशी ली गई। इसके अलावा, बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख कार्यालय और मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के मकसुदपुर स्थित निजी आवास में भी छापेमारी की गई।
मुजफ्फरपुर में 4 करोड़ की जमीन
प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के यहां छापेमारी में जिन जमीनों का खुलासा हुआ है, उनमें मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड में चार करोड़ रुपये निबंधन मूल्य की 104 डिसमिल निर्माण सहित भूखंड भी शामिल है। यह जमीन उन्होंने अपने तीन दोस्त एवं संबंधियों के साथ मिल कर खरीदी। जांच में उनके पास विभिन्न बैंकों में कुल 12 खाते और आठ निवेश दस्तावेजों की जानकारी मिली है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार और काली कमाई से बनाई दौलत!
आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने प्रखंड प्रमुख अफजल आलम पर पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट तरीके से ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शिकंजा कसा है। ईओयू को आय से 1.25 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले थे, जिसके बाद छापेमारी की गई।
टीचर की नौकरी छोड़ी, 2021 में पहली बार प्रखंड प्रमुख बने अफजल आलम
अफजल आलम मूलरूप से बाजपट्टी के हरपुरवा गांव के रहने वाले हैं। दिसंबर 2021 में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता था और पहली बार प्रखंड प्रमुख बने थे। इससे पहले वह जानीपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।
जन प्रतिनिधि पर कार्रवाई से हड़कंप
प्रखंड प्रमुख के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हुई यह कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते कुछ महीने से भ्रष्ट अधिकारी और इंजीनियर जांच एजेंसी की रडार पर रहे हैं, मगर एक जनप्रतिनिधि पर लंबे समय बाद काली कमाई के मामले में छापेमारी की गई है। इससे बिहार के अन्य जनप्रतिनिधियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।