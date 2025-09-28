पटना में डॉक्टर के घर से 30 लाख की चोरी, सोना-चांदी और आईफोन ले गए चोर

पटना के पाटिलपुत्र थाना इलाके में दिनदहाड़े चोरों ने डॉक्टर के घर में बड़ी चोरी को अंजाम दिया। ताला तोड़कर चोर 30 लाख के सोने-चांदी के गहने और आईफोन ले गए। घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। चोरों की तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

राजधानी पटना में चोरों ने डॉक्टर के घर में बड़ी चोरी को अंजाम दिया। पाटलिपुत्र कॉलोनी में डॉक्टर के बंद घर में दिनदहाड़े 30 लाख की चोरी हो गई। चोरों ने घर में रखे सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जिसमें सोने की चेन, सोने की अंगूठियां के अलावा आईफोन और कैश लेकर फरार हो गए। डॉक्टर ने इस मामले में पाटलिपुत्र थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है।

जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त डॉक्टर खालिद मोहसिन ड्यूटी गए थे। घर पर ताला लगा था। लेकिन जब ड्यूटी से घर पहुंचे तो मेन गेट का लॉक टूटा हुआ था। अंदर सामान भी बिखरा हुआ था। जिसके बाद उन्होने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।