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जाको राखे साइयां...बिहार में चलती ट्रेन के नीचे फंसीं 3 महिला 1 बच्ची, दिल दहला देने वाला Video

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रेन खुलते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों की सांसें अटक गईं। लोग चिल्लाने लगे-हिलना मत, बस वहीं लेटे रहो! मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन इन महिलाओं ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने बच्ची को बीच में लेकर खुद को प्लेटफॉर्म की दीवार से सटा लिया।

Heart Wrenching Video: बिहार के समस्तीपुर में शाहपुर पटोरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर जीवन और मौत के बीच हुई जंग देख प्रत्यक्षदर्शियों की आंखें फटी रह गईं। पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच के चंद इंच के फासले में तीन महिलाएं और एक मासूम बच्ची एक-दूसरे को जकड़े लेटी रहीं और उनके ऊपर से धड़धड़ाती ट्रेन के 10 डिब्बे गुजर गए। इस दौरान ट्रेन के हिस्सों से रगड़ लगने से चारों घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी पहुंचाया गया, जहां से समस्तीपुर रेफर किया गया है। लोगों ने बताया कि प्लेटफार्म बदलने के दौरान चारों ने फुट ओवर ब्रिज की बजाय खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजरने की कोशिश की। इसी बीच मालगाड़ी खुल गई। इस दौरान घटना का वीडियो बनाते रहे। घटना गुरुवार की है।

अचानक झटके के साथ दौड़ने लगी ट्रेन, अटक गईं सांसें

रोसरा की रहने वाली सोनाली देवी (20), जयमाला देवी (45), ममता देवी (48) और उनके साथ की एक नन्ही बच्ची जंदाहा में एक शादी की खुशियां मनाकर लौट रही थीं। घर पहुंचने की जल्दी में उन्होंने प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीढ़ियों के बजाय खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकलने का शॉर्टकट चुना। वे नीचे पहुंची ही थीं कि अचानक इंजन ने जोर का झटका लिया और मालगाड़ी दौड़ने लगी।

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ट्रेन शुरू होते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों की सांसें अटक गईं। लोग चिल्लाने लगे-हिलना मत, बस वहीं लेटे रहो! मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन इन महिलाओं ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने बच्ची को बीच में लेकर खुद को प्लेटफॉर्म की दीवार से सटा लिया। लोहे के भारी-भरकम पहिए उनके शरीर के बेहद करीब से गुजर रहे थे। मालगाड़ी के कुछ हिस्सों की ठोकर और रगड़ से वे लहूलुहान भी हुईं पर उन्होंने एक-दूसरे पर से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी।

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अनुमंडलीय अस्पताल में चारों को कराया भर्ती

ट्रेन के रुकते ही स्टेशन पर मौजूद लोगों ने दौड़कर उन्हें पटरी से बाहर निकाला। चारों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल पटोरी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि वे चोटिल जरूर हैं, लेकिन चारों की जान अब खतरे से बाहर है।

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अधिकारी बोले

शुक्रवार को शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-3 एवं लाइन नंबर-4 पर यह घटना हुई। ट्रेन खुलने से पहले यात्रियों को उद्घोषणा के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई थी। ड्राइवर ने ट्रेन खुलने से पहले हॉर्न भी बजाया, लेकिन अनदेखी करते हुए महिलाएं मालगाड़ी के नीचे से गुजरकर प्लेटफार्म पर चढ़ने का प्रयास करने लगीं, जिसके कारण यह घटना हुई। -संजय कुमार कुंदन, स्टेशन अधीक्षक, शाहपुर पटोरी

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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