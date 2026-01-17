Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar News3 trains from Saharsa to Samastipur Supaul suddenly cancelled railways explained reason
सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं तीन ट्रेनें अचानक रद्द, रेलवे ने बताई वजह

सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं तीन ट्रेनें अचानक रद्द, रेलवे ने बताई वजह

संक्षेप:

सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं 3 पैसेंजर ट्रेनें शनिवार को अचानक रद्द कर दी गईं। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रेलवे ने इसकी वजह भी बताई है।

Jan 17, 2026 07:52 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, सहरसा
बिहार के सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं तीन पैसेंजर ट्रेनें शनिवार को रद्द कर दी गईं। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। खासकर, काम के सिलसिले में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को समस्या हुई है। रेलवे ने एक मेमू ट्रेन में ब्रेक बाइडिंग की होने की वजह से तीन गाड़ियों के परिचालन रद्द किए जाने की जानकारी दी है।

जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर के भगवानपुर देसुआ और अंगार घाट के बीच सहरसा से समस्तीपुर आ रही मेमू ट्रेन (63348) में ब्रेक बाइडिंग हो गई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि, इसके चलते तीन ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया। शनिवार सुबह पौने 5 बजे सहरसा से सुपौल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 63375 का संचालन नहीं हो सका। इस कारण वापसी में सुपौल से सुबह 6.40 बजे चलकर साढ़े 7 बजे सहरसा पहुंचने वाली पैसेंजर ट्रेन 63376 भी नहीं चली।

वहीं, सुबह पौने 8 बजे सहरसा से समस्तीपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 63343 को भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा शुक्रवार को समस्तीपुर-सहरसा मेमू ट्रेन 63348 अंगार घाट-सहरसा के बीच नहीं चली। समस्तीपुर मंडल के पीआरओ आर. के. सिंह ने कहा कि ब्रेक बाइंडिंग की घटना के कारण तीन पैसेंजर ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन जल्द ही सामान्य होने के आसार हैं। अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन यथावत है। उस पर कोई असर नहीं पड़ा है।

