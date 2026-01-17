सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं तीन ट्रेनें अचानक रद्द, रेलवे ने बताई वजह

संक्षेप: सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं 3 पैसेंजर ट्रेनें शनिवार को अचानक रद्द कर दी गईं। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रेलवे ने इसकी वजह भी बताई है।

बिहार के सहरसा से समस्तीपुर और सुपौल जाने वालीं तीन पैसेंजर ट्रेनें शनिवार को रद्द कर दी गईं। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। खासकर, काम के सिलसिले में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को समस्या हुई है। रेलवे ने एक मेमू ट्रेन में ब्रेक बाइडिंग की होने की वजह से तीन गाड़ियों के परिचालन रद्द किए जाने की जानकारी दी है।

जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर के भगवानपुर देसुआ और अंगार घाट के बीच सहरसा से समस्तीपुर आ रही मेमू ट्रेन (63348) में ब्रेक बाइडिंग हो गई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि, इसके चलते तीन ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया। शनिवार सुबह पौने 5 बजे सहरसा से सुपौल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 63375 का संचालन नहीं हो सका। इस कारण वापसी में सुपौल से सुबह 6.40 बजे चलकर साढ़े 7 बजे सहरसा पहुंचने वाली पैसेंजर ट्रेन 63376 भी नहीं चली।