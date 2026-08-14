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बिहार की इन 3 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने वाले देशभर के 108 कलाकारों में बिहार के भी तीन कलाकार शामिल थे। बिहार के जिन तीन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने वाले देशभर के 108 कलाकारों में बिहार के भी तीन कलाकार शामिल थे। बिहार के जिन तीन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने कला के क्षेत्र की सेवा चार से पांच दशक तक की है।

शिव नारायण झा कुणाल मैथिली रंगमंच के वरिष्ठतम रंगकर्मी हैं। वे मैथिली नाटकों में प्रयोग और नवीन नाट्य शैली कीर्तनियां को लोकप्रिय बनाने के लिए मशहूर हैं। वहीं, विशाल नाट्य मंच, निर्माण कला मंच और एचएमटी, पटना के संस्थापकों में से एक सुरेश हज्जू अभिनेता और निर्देशक, दोनों रूपों में स्थापित हैं। बिदेसिया का बटोही, बकरी का दुर्जन सिंह हो या महात्मा गांधी की भूमिका निभाकर इन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उधर, मिथिला के आह्वान संगीत ‘रसनचौकी’ के कारा और सुरवादक कलाकार तथा गुरु महेन्द्र राम इस लोकशैली के लिए देशभर में अपनी पहचान रखते हैं। मधुबनी जिला के निवासी महेन्द्र राम 55 वर्षों से रसनचौकी वादन कर रहे हैं।

क्या दिया जाता है

अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा, संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सिंह, राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह, संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल की मौजूदगी में बिहार के चर्चित अभिनेता और निर्देशक सुरेश कुमार हज्जू, मैथिली रंगमंच के ख्यातिलब्ध निर्देशक शिव नारायण झा उर्फ कुणाल और लोक वाद्य वादक महेन्द्र राम को राष्ट्रपति ने अपने हाथों पुरस्कृत किया। पुरस्कार के रूप में इन्हें ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र और एक-एक लाख रुपए की राशि दी गई।

राष्ट्रपति ने हज्जू से पूछा, आप ही गांधी बनते हैं न

मंच पर बिहार के लिए गौरव का वह क्षण भी आया जब पटना के अभिनेता सुरेश हज्जू को पुरस्कृत करते समय राष्ट्रपति ने उनसे पूछा, आप ही गांधी बनते हैं न? हज्जू के हां कहते ही उन्होंने गजेन्द्र शेखावत को उल्लास के साथ उनसे परिचय कराया। वहीं जब हज्जू ने पूछा कि मैडम आप कैसे जानती हैं, तो राष्ट्रपति मुर्मू ने मुस्कुराते हुए कहा-वीडियो देखा है। हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा, अब और संजीदगी से काम करूंगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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