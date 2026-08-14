बिहार की इन 3 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने वाले देशभर के 108 कलाकारों में बिहार के भी तीन कलाकार शामिल थे। बिहार के जिन तीन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है।

राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होने वाले देशभर के 108 कलाकारों में बिहार के भी तीन कलाकार शामिल थे। बिहार के जिन तीन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने कला के क्षेत्र की सेवा चार से पांच दशक तक की है।

शिव नारायण झा कुणाल मैथिली रंगमंच के वरिष्ठतम रंगकर्मी हैं। वे मैथिली नाटकों में प्रयोग और नवीन नाट्य शैली कीर्तनियां को लोकप्रिय बनाने के लिए मशहूर हैं। वहीं, विशाल नाट्य मंच, निर्माण कला मंच और एचएमटी, पटना के संस्थापकों में से एक सुरेश हज्जू अभिनेता और निर्देशक, दोनों रूपों में स्थापित हैं। बिदेसिया का बटोही, बकरी का दुर्जन सिंह हो या महात्मा गांधी की भूमिका निभाकर इन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उधर, मिथिला के आह्वान संगीत ‘रसनचौकी’ के कारा और सुरवादक कलाकार तथा गुरु महेन्द्र राम इस लोकशैली के लिए देशभर में अपनी पहचान रखते हैं। मधुबनी जिला के निवासी महेन्द्र राम 55 वर्षों से रसनचौकी वादन कर रहे हैं।

क्या दिया जाता है अकादमी की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा, संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सिंह, राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह, संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल की मौजूदगी में बिहार के चर्चित अभिनेता और निर्देशक सुरेश कुमार हज्जू, मैथिली रंगमंच के ख्यातिलब्ध निर्देशक शिव नारायण झा उर्फ कुणाल और लोक वाद्य वादक महेन्द्र राम को राष्ट्रपति ने अपने हाथों पुरस्कृत किया। पुरस्कार के रूप में इन्हें ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र और एक-एक लाख रुपए की राशि दी गई।