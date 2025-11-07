Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar News3 layer security even bird could not fly EVMs locked in strong room after voting
3 लेयर की सुरक्षा, परिंदा भी पर नहीं मार पाए; वोटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में ऐसे लॉक हुईं EVM

3 लेयर की सुरक्षा, परिंदा भी पर नहीं मार पाए; वोटिंग के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में ऐसे लॉक हुईं EVM

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच लॉक कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम को तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जिसकी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

Fri, 7 Nov 2025 06:39 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद 121 सीटों पर उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। पटना, मुजफ्फरपुर, समेत 18 जिलों में मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच लॉक कर दिया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार इन्हें 3 लेयर की सुरक्षा घेरे में रखा गया है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इन्हें 14 नवंबर को मतगणना के दिन ही निकालकर सीधे काउंटिंग सेंटर पर ले जाया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि प्रथम चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर जिले में 6 नवंबर को कुल 45341 बूथों पर मतदान हुआ। वोटिंग के बाद ईवीएम और वीवीपैट को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, पोलिंग एजेंटों और केंद्रीय प्रेक्षकों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक सिस्टम के तहत सीलबंद कर रखा गया है।

ये भी पढ़ें:EVM सेंटर से पोलिंग बूथ तक; बिहार चुनाव को देखने-समझने 7 देशों के अफसर आ रहे हैं
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

चुनाव आयोग ने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आयोग के भंडारण प्रोटोकॉल के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसमें 2 स्तरीय शस्त्र सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिसमें अंदरूनी भाग की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त परिसर के बाहरी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिला पुलिस तैनात है। इसके अतिरिक्त सेंटर पर सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि मॉक पोल के दौरान खराब पाए गए एवं सुरक्षित बची हुई अन्य ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को दूसरी जगह चिह्नित स्ट्रॉन्ग रूम में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को भी लिखित रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर सकते है। हालांकि, उन्हें सुरक्षा के आंतरिक परिधि क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति दी गई है।

आयोग ने पारदर्शिता के लिए स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी फुटेज भी सभी उम्मीदवारों और पार्टियों के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया है। स्ट्रॉन्ग रूम को 14 नवंबर को सभी कैंडिडेट या पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में ही खोला जाएगा। उसकी वीडियोग्राफी कराते हुए मतगणना का कार्य किया जाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
bihar election commission Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।