बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े तीन लाख नाम; कांग्रेस के आरोप पर आई आयोग की सफाई

संक्षेप: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में जोडे़ गए 3 लाख नामों को लेकर कांग्रेस के सवाल पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने बताया कि 1 अक्टूबर से लेकर दोनों चरणों में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक प्राप्त सभी वैध आवेदनों की जांच कर पात्र निर्वाचकों के नाम नियमानुसार सूची में जोड़े गए हैं।

बिहार चुनाव 2025 संपन्न हो चुका है। एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है। वहीं महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस बीच कांग्रेस ने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को घेरा है। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। पोस्ट में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर को प्रेस नोट में बिहार में कुल निर्वाचकों की संख्या 7.42 करोड़ बताई गई थी, जबकि मतदान के बाद आयोग द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ मेंयह संख्या 7.45 करोड़ दर्शायी गई है। ऐसे में यह साफ करना आवश्यक है, कि अतिरिक्त 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? जिसका जवाब चुनाव ने दिया है।

आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि 6 अक्टूबर को बताई गई 7.42 करोड़ निर्वाचकों की संख्या, 30 सितंबर को वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित थी। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 30 सितंबर को जारी हुई अंतिम निर्वाचक सूची में कुल संख्या 7.42 करोड़ थी। नियमों के अनुसार, चुनाव की घोषणा के बाद हर चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर सकता है।