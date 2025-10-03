पूर्णिया में वंदे भारत एक्सप्रेस से कटकर 3 लोगों की मौत, दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे सभी
कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर शुक्रवार को दशहरा मेला देखकर आ रहे लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा पूर्णिया जिले में हुआ।
बिहार के पूर्णिया जिले में शुक्रवार सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। वीं, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पूर्णिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर कसबा जबनपुर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि जोगबनी (अररिया) से दानापुर (पटना) जा रही वंदे भारत ट्रेन से कटकर मरने वाले सभी लोग दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे।
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और आरपीएफ की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।
जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस से कटकर मौतों की यह दूसरी घटना है। इससे पहले सहरसा में हटियागाछी रेलवे ढाला के पास 30 सितंबर को इसी ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी।
बता दें कि जोगबनी से दानापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया में वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुरू किया था। इसका नियमित परिचालन 17 सितंबर से शुरू हुआ। यह सीमांचल को राजधानी पटना से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत है।
जोगबनी से वंदे भारत तड़के 3.25 बजे वाना होती है। फिर सुबह 4.50 बजे पूर्णिया पहुंचकर सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर होकर सुबह 11.30 बजे पटना के दानापुर पहुंचती है।