नाबालिग से दरिंदगी: सीवान में 3 बदमाशों ने रेप कर वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर किया वायरल

पीड़िता ने बताया कि 28 जून को उसके साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान तीनों युवकों ने जान मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं इनके द्वारा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी किया जा रहा है।

बिहार के सीवान में एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ तीन युवकों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की ओर से महिला थाने में तीनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपितों में बसंतपुर थाना क्षेत्र के सानी बगाही के संदीप कुमार, दुनटुन कुमार व महाराजगंज थाना क्षेत्र के पटेढ़ी निवासाी अभिमन्यु कुमार उर्फ राय जी शामिल हैं। पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता ने आवेदन में पुलिस को बताया कि 28 जून को उसके साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान तीनों युवकों ने जान मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं इनके द्वारा घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी किया जा रहा है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस अनुसंधान शुरू कर दी ।

एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन एसपी के निर्देश पर महाराजगंज एसडीपीओ अमन के नेतृत्व में गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तकनीकी व मानवीय आसूचना के आधार पर लगातार छापेमारी और अनुसंधान की गयी। इस दौरान 24 घंटे के भीतर ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने कहा कि टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा।

नाबालिग घर से चंवर में शौच के लिए गई थी बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले प्रकाश में आने के बाद पुलिस इसे गंभीरता से लिया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद विशेष टीम ने कांड में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली। विशेष टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किया गया है, जो स्पीडी ट्रायल कराने व कांड के नामजद आरोपितों को सजा दिलाने में काफी अहम साबित होगा।

दो आरोपी पहले भी कर चुके हैं रेप बताया गया कि नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीनों आरोपितों में से दो का पूर्व में भी अपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से संदीप कुमार के खिलाफ बसंतपुर थाने में एक कांड दर्ज है, जबकि टुनटुन कुमार के खिलाफ भी इस थाने में एक कांड दर्ज है।

सानी बगाही के चंवर में दिया गया था घटना को अंजाम बताया गया हे कि तीनों आरोपितों ने नाबालिग लड़की के साथ बसंतपुर थाना क्षेत्र के सानी बगाही चंवर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपितों ने तब इस घटना को अंजाम दिया, जब नाबालिग शौच के लिए तीन बजे सुबह अपने घर से चंवर की ओर गयी थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद तीनों आरोपितों ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया।