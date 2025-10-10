3 crore cheating from 300 youths for foreign jobs Jharkhand fraudsters office in Muzaffarpur Bihar विदेश में नौकरी के नाम पर 300 युवकों से 3 करोड़ की ठगी; झारखंड के फ्रॉड, मुजफ्फरपुर में ऑफिस, मुंबई में खुलासा, Bihar Hindi News - Hindustan
विदेश में नौकरी के नाम पर 300 युवकों से 3 करोड़ की ठगी; झारखंड के फ्रॉड, मुजफ्फरपुर में ऑफिस, मुंबई में खुलासा

29 बेरोजगार युवकों को पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन देश का फर्जी वीजा और टिकट देकर मुंबई एयरपोर्ट भेजा गया था। वहीं, कई युवकों को अमेरिका और यूरोप के अलग-अलग देशों का फर्जी वीजा देने की भी बात सामने आई है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाताFri, 10 Oct 2025 06:44 AM
फर्जी वीजा और टिकट देकर विदेश भेजकर नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर के बैरिया स्थित एक मॉल में तीन माह से विदेश भेजने वाले रैकेट का ऑफिस (इंपीरियल इंटरप्राइजेज) चल रहा था। 300 से अधिक बेरोजगारों से करीब तीन करोड़ रुपये की ठगी की बात सामने आ रही है। 29 बेरोजगार युवकों को पश्चिमी अफ्रीका के बेनिन देश का फर्जी वीजा और टिकट देकर मुंबई एयरपोर्ट भेजा गया था। वहीं, कई युवकों को अमेरिका व यूरोप के अलग-अलग देशों का फर्जी वीजा देने की भी बात सामने आई है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब एयरपोर्ट पर जांच के बाद वीजा फर्जी निकला तो सभी लौट आए। गुरुवार को पीड़ित युवा बैरिया स्थित मॉल में पहुंचे तो ऑफिस बंद था। इस पर बेरोजगार युवकों ने ऑफिस के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, एसडीपीओ टाउन टू विनीता सिन्हा, अहियापुर थानेदार रोहन कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने ठगी के शिकार युवकों को समझाकर शांत कराया। वहीं, युवकों के आवेदन के आधार पर अहियापुर थाने में विदेश भेजने वाले रैकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसमें झारखंड के धनबाद जिले के कलरास रोड भटकुलिया निवासी अभिषेक कुमार, रंजीत कुमार शर्मा, संदीप कुमार, विनय शर्मा और मो. अरमान को नामजद आरोपित बनाया गया है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

विदेश भेजने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। रैकेट का जुड़ाव बड़े गिरोह से होने की आशंका है। जांच शुरू कर दी गई है। -विनीता सिन्हा, एसडीपीओ टाउन टू मुजफ्फरपुर।

शाम में करार, रात होते ही माेबाइल पर आया वीजा

ठगी के शिकार हुए दरभंगा के बसतवारा निवासी मो. साबिर ने कहा कि 300 से अधिक युवाओं से विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई है। उसके गांव के भी कई युवक यहां से विदेश जाने के लिए वीजा लिया है। बीते 19 सितंबर को इंपीरियल इंटरप्राइजेज ऑफिस में आया तो कहा गया कि सीट फुल हो चुका है। लेकिन, जिन लोगों का मेडिकल अनफिट हुआ है उसकी जगह आपको भेजा जा सकता है। दो दिनों बाद 21 सितंबर को जूरनछपरा के एक पैथोलॉजी सेंटर में मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। तीन हजार रुपये मेडिकल का लिया गया। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफकेट लेकर पुन: बैरिया स्थित ऑफिस में आया तो उन लोगों ने शाम में करार पर हस्ताक्षर कराया गया। इसके बाद वह घर लौट गया। रात 11 बजे उन लोगों ने ई-वीजा मोबाइल पर भेज दिया। इतनी जल्दी वीजा आने पर शक हुआ। वीजा भेजने के साथ ही रुपये के लिए दबाव बनाने लगा। 90 हजार रुपये लेने के बाद बताया गया कि आठ अक्टूबर को मुम्बई से फ्लाइट है। मुम्बई पहुंचा तो जेजे हॉस्पिटल में टीका दिलवाया गया।

स्टोर कीपर का दिया था फर्जी वीजा

ठगी के शिकार बेरोजगार युवक सीवान के प्रिंस कुमार प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया पर इस ऑफिस से विदेश भेजने का प्रचार देखकर नंबर पर कॉल किया था। तब बैरिया स्थित ऑफिस में बुलाया गया। यहां पर विनय कुमार शर्मा और अभिषेक कुमार शर्मा से मिला। इन लोगों ने इंटरव्यू लिया और बताया कि स्टोर कीपर के लिए बेनिन का वीजा देने के लिए चयन किया। प्रिंस ने बताया कि इंटरव्यू और मेडिकल के बाद पासपोर्ट जमा कराया। जिसने 90 हजार रुपये दिया उसे वीजा, टिकट और पासपोर्ट वापस किया। जिसने 90 हजार रुपये से कम राशि जमा कराई उसका पासपोर्ट भी वापस नहीं किया गया है।

बड़ी संख्या में बेरोजगारों का पासपोर्ट भी ये लोग अपने पास जमा कर रखा है। प्रिंस ने बताया कि इस तरह उसे बेनिन का फर्जी वीजा और फर्जी एयर टिकट देकर मुम्बई भेजा भेजा गया। मुम्बई में एयरपोर्ट पर फर्जीवाड़े की जानकारी हुई है तो वापस लौटकर ऑफिस पहुंचा। यहां पर ताला लगा है। अहियापुर थाने में इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आवेदन दिया।

