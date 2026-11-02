19 हजार गोलियों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, हथियार तस्करी के यूपी-बिहार रैकेट का भंडाफोड़

एसटीएफ की विशेष टीम ने भोजपुर जिले के कोईलवर चेक पोस्ट के समीप करीब 19 हजार कारतूस के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार एसटीएफ (विशेष कार्य बल) ने अंतरराज्जीय हथियार और कारतूस तस्करी के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ की विशेष टीम ने सोमवार को भोजपुर जिले के कोईलवर चेक पोस्ट के समीप करीब 19 हजार कारतूस के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान मुजफ्फरपुर के अहियापुर निवासी सारस कुमार और लल्टू कुमार तथा सीवान के तरवारा निवासी चंदन तिवारी के रूप में हुई है।

पूछताछ में जानकारी मिली है कि भारी मात्रा में बरामद गोलियां उत्तर प्रदेश के बदायूं से बिहार लायी जा रही थीं। इसके बाद इन्हें मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा और सीवान में तस्करों तक पहुंचाया जाना था। बिहार एसटीएफ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से कुछ हथियार तस्करों द्वारा भारी मात्रा में अवैध हथियार व गोलियां बिहार लाने की सूचना मिली थी।

प्वाइंट 32 बोर की एक देसी पिस्तौल भी बरामद एसटीएफ के डीएसपी शेख साबिर और प्रीतम कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने भोजपुर जिला पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए कोईलवर थाना इलाके में आरोपियों को टाटा सफारी कार समेत दबोच लिया। पूछताछ और जांच में आरोपियों के पास विभिन्न बोर के 19 हजार कारतूस के अलावा प्वाइंट 32 बोर की एक देसी पिस्तौल (मैगजीन सहित), एक चार पहिया वाहन और पांच मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। पुलिस उनका मोबाइल खंगाल रही है ताकि गिरोह के नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

पिछले माह सीतामढ़ी में बरामद कारतूसों से इसका कनेक्शन पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सात अक्तूबर 2026 को सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र में बरामद हुए 777 कारतूस से इस कांड का कनेक्शन है। इस कांड में एसटीएफ और सीतामढ़ी जिला पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीन कुख्यात जख्मी होकर गिरफ्तार हुए थे। घटनास्थल से तीन सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 777 कारतूस बरामद हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में कारतूस मिलने के बाद पुलिस हथियारों की सप्लाई लाइन और संभावित आपराधिक साजिश के पहलुओं की जांच कर रही थी।

मामले की जांच के दौरान एसटीएफ को इस अंतरराज्जीय गिरोह के नेटवर्क का पता चला है। इस संबंध में रीगा थाना में कांड संख्या 384/26 दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। इस कांड में गिरफ्तार हुए सुनील कुमार पर सीतामढ़ी के विभिन्न थानों में सात, मन शंकर उर्फ मणि सिंह पर पांच और इंदल कुमार उर्फ इंदल महतो पर चार कांड दर्ज होने की जानकारी मिली है।

ये हुए गिरफ्तार - सारस कुमार, पिता स्व मधुबिंद्र कुमार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, अहियापुर मुजफ्फरपुर

- लल्टू कुमार, पिता रामदेव चौधरी, फतेहपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर